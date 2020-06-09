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Блогеру Тихановскому и семи участникам пикета в Белоруссии предъявили обвинения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии подтвердил предъявление обвинения Сергею Тихановскому, белорусскому блогеру и руководителю инициативной группы претендующей на пост президента страны Светланы Тихановской.

Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УКБеларуси, говорится в сообщении СК, распространенном во вторник.

О том, что Тихановскому предъявлены обвинения, сообщали накануне вечером правозащитники и близкие задержанных.

Как сообщалось, 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников. В частности, в настоящее время по делу Тихановского содержатся под стражей Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

В МВД Белоруссии сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Белорусские правозащитники, в свою очередь, заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.

На прошлой неделе МВД Белоруссии заявило, что при обыске на даче Тихановского было найдено $900 тыс. Вместе с тем соратники блогера утверждают, что деньги могли быть подброшены, поскольку их нашли только при третьем обыске и третьей по счету следственной бригадой.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него, документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

Белоруссия

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