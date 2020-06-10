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Лукашенко пообещал не допустить переворота в Белоруссии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране переворота и майдана.

"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - заявил Лукашенко на совещании в среду, его слова приводит госагентство БелТА.

Лукашенко на совещании также попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке.

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Ранее президент уже делал аналогичные заявления. "Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали", - сказал Лукашенко на прошлой неделе на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

"Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко на прошлой неделе предупредил членов правительства, которые "шатаются", что потенциальным кандидатам в президенты он страну не отдаст. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко подчеркнул: "Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат".

"Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы - те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимаете - запомнили это. В этой стране моя жизнь. И многих из вас", - сказал Лукашенко.

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Он заявил, что не позволит "разделить Белоруссию, как это было в 39-м году". "Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их", - сказал он.

По его словам, Белоруссия - "единственная постсоветская страна, которая не видела горя". "Некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории", - заявил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко

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