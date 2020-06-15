В динамике ж/д перевозок в РФ в мае произошел перелом, но уголь по-прежнему тянет вниз

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Грузовые железнодорожные перевозки в РФ в мае 2020 года сократились на 5,1% (на 6,1 млн тонн) по сравнению с тем же месяцем 2019 г., до 112,2 млн тонн, подсчитал "Интерфакс" на основе статистики ОАО "РЖД".

Ключевой отрицательный вклад в динамику внесли объемы транспортировки внутри страны (-5,9 млн тонн) и экспорт через сухопутные пограничные переходы (-1,4 млн тонн), которые уменьшились на 8,4% и 9,9%, соответственно. В то же время, на 6,2% вырос экспорт грузов через порты (+1,6 млн тонн). Также восстановилась динамика импорта через морские гавани.

В целом же в мае в динамике перевозок произошел перелом. После апрельского минимума в -5,6% она оттолкнулась к уровням начала года, когда падение составляло 4,8%. Происходит это за счет экспорта, динамика которого хотя и просела в мае, но остается положительной против существенных отрицательных значений в начале года. На внутренних же маршрутах майский "отскок" оказался слабым. Динамика не может подняться даже до мартовского уровня.

В структуре грузоперевозок динамику по-прежнему определяет уголь. Объемы его транспортировки в мае сократились на 4,1 млн тонн против (-12,2%, до 29,5 млн тонн - это 26,3% в общем объеме транспортировки). При этом падение вновь ускорилось - до -12,2% (после апрельского "отскока" до -9,6%), причем сокращение произошло на внутренних маршрутах (на 1,65 млн тонн), так и экспорта (на 2,7 млн тонн) - их доля в объемах отправок - 36 и 55% соответственно.

Представители РЖД ранее, в частности, указывали на то, что усложнилась доставка грузов в восточном направлении из-за расширения спектра отправляемых туда грузов. В то же время, сухопутный импорт увеличился на 0,33 млн тонн (+18,1%, до 2,1 млн тонн): отрицательная динамика здесь сменилась двузначным ростом.

Отрицательная динамика (-1,6 млн тонн) в мае сохранилась и в сегменте перевозок нефтяных грузов, хотя падение замедлилось до 8,9% (до 16,7 млн тонн, это около 15% в общей статистике). На внутренних маршрутах снижение составило 18,9% (-2,1 млн тонн) при росте экспорта на 7,7% (+0,543 млн тонн); их доля в общих объемах отправок этой категории - 53 и 45%, соответственно. При этом на 29,5% (+0,359 млн тонн) в мае увеличилась отправка за рубеж через сухопутные пограничные переходы (до 1,6 млн тонн).

Динамика внутренних перевозок лесных грузов после нескольких месяцев роста в мае вернулась к уровню начала года - -6,5%, хотя до 5,9% замедлились темпы падения экспорта. Около нуля "топчутся" минерально-строительные грузы. Всего в мае перевезено 21,815 млн тонн - 19,5% в общем объеме отправок, основная часть - 20,3 млн тонн - на внутренних маршрутах (+1,9%). "Российские железные дороги" в 2020 г. ждут роста в этом сегменте за счет реализации национальных проектов. При этом на 25,7% (на 0,354 млн тонн) сократился импорт (до 1 млн тонн).

"Нырнули" в мае (-26,2%) внутренние перевозки черных металлов (-1,4 млн тонн, до 4 млн) на фоне роста экспорта (+14,3%, до 2,9 млн тонн, + 0,4 млн тонн) - в основном через порты. Увеличивается сухопутный транзит, но снижается импорт. При этом в мае существенно (+18,7%) выросли внутрироссийские перевозки кокса (на 0,1 млн тонн, до 0,635 млн).

По-прежнему высокая динамика в перевозках руды на экспорт: в мае он увеличился на 51,9% (на 0,97 млн тонн), до 2,8 млн тонн. До -6,3% замедлилось и падение объемов транспортировки на внутренних маршрутах (на 0,64 млн тонн, до 9,5 млн - 8,5% в общем объеме перевозок на железнодорожной сети). Вновь наметился рост импорта руды через порты.

Продолжает разгоняться рост экспорта удобрений. В мае он достиг 13,4% (+0,4 млн тонн, до 3,5 млн). Начали активно использоваться сухопутные маршруты. Внутри же страны перевозки ушли в "минус" (-4,4%, до 2 млн тонн). Высокими остаются темпа роста зерна: в мае он был более чем втрое выше (+0,5 млн тонн), чем в том же месяце годом ранее (0,75 млн тонн), причем активно (+8,8 раза) ускоряется и транспортировка через порты (+0,32 млн тонн, до 0,36 млн тонн). Рост происходит на фоне субсидирования перевозок, благоприятной ценовой конъюнктуры и преференций со стороны "Российских железных дорог". В то же время, вновь начал сокращаться транзит.