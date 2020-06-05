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"ФосАгро" начала искать альтернативную логистику после обрушения моста в Мурманске

"ФосАгро" начала искать альтернативную логистику после обрушения моста в Мурманске
Разрушенный железнодорожный мост в Мурманской области
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России альтернативы Мурманску для перевалки апатитового концентрата, и "ФосАгро" прорабатывает варианты экспортных поставок через зарубежные порты после недавней ж/д аварии.

Как заявил "Интерфаксу" представитель компании, "ФосАгро" также обсуждает с зарубежными клиентами возможные корректировки графика отгрузок апатитового концентрата "в случае, если устранение последствий инцидента на ж/д займет длительное время".

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Он пояснил, что через Мурманск идет примерно 1/6 часть экспортных поставок удобрений "ФосАгро" - до 1 млн тонн в год. Среднемесячные объемы поставок варьируются и зависят от рыночной конъюнктуры.

В "ФосАгро" напомнили, что РЖД обещают компенсировать грузоотправителям возможные потери, связанные с изменениями логистики.

"ФосАгро" экспортирует около 18% апатитового концентрата - это порядка 1,9 млн тонн (исходя из производства за 2019 год). Крупнейшими зарубежными потребителями сырья "ФосАгро" традиционно являются норвежская Yara и бельгийская Prayon.

Основные объемы экспорта удобрений компания отгружает через Усть-Лугу и порт Санкт-Петербург. Во второй половине 2020 года в Усть-Луге должны быть запущены новые мощности для перевалки удобрений "ФосАгро" - на терминале, который строит "Ультрамар".

Обрушение моста

В понедельник, 1 июня, обрушился мост между станциями Выходной и Кола под Мурманском. РЖД обещают полностью восстановить объемы транспортировки грузов в направлении Мурманска к октябрю, когда должно завершиться строительство нового моста. На первом этапе сообщение с Мурманском будет возобновлено по обходному маршруту, по планам монополии это произойдет к 23 июня.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания прорабатывает варианты по предоставлению дополнительных скидок компаниям, грузы которых, следующие в направлении мурманского транспортного узла, не могут быть доставлены по этому маршруту из-за обрушения моста.

ФосАгро Мурманск

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