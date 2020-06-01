Поезда "ЕвроХима" с желрудой для Китая застряли из-за обрушения моста под Мурманском

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Руководство АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Ковдорский ГОК, входит в "ЕвроХим") констатирует, что ситуация с обрушением железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола под Мурманском серьезно сказалась на отгрузке продукции.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по логистике Ковдорского ГОКа Евгений Романов, компания начала прорабатывать альтернативные решения с 30 мая, когда стало известно о подмытии опор железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола и ограничении движения поездов перевозчиком на этом направлении.

"На нас достаточно серьезно отразилась эта авария, так как наш основной продукт - железорудный концентрат - в объеме 600 тыс. тонн мы планировали перевалить в июне через АО "Мурманский морской торговый порт" (входит в "СУЭК") и "Мурманский балкерный терминал" ("ЕвроХим") потребителям в Китае по ранее заключенным контрактам. В настоящий момент идет поиск альтернативных вариантов - идут переговоры с покупателями, морскими терминалами северо-запада и ближнего зарубежья, проговариваются новые условия с операторами подвижного состава, судовладельцами и РЖД", - сказал Романов.

Железорудный концентрат должен был быть по железной дороге доставлен в Мурманск, а оттуда - водным транспортом китайским потребителям.

"В настоящий момент 24 тыс. тонн железорудного концентрата уже отгружено в вагоны, это более шести поездов, но до настоящего времени они не приняты к перевозке по перечисленной выше причине и простаивают на железнодорожной станции Ковдор", - отметил Романов.

Иначе складывается ситуация с апатитовым концентратом.

"По апатитовому концентрату у нас есть альтернатива перевозки сухопутным вариантом на наш завод в Литве Lifosa. В первую декаду июня туда нужно будет направить 19,5 тыс. тонн апатитового концентрата, чтобы не оставить завод без сырья", - уточнил Романов, добавив, что соответствующая заявка в РЖД уже направлена, компания ждет ее согласования.

Положение дел у комбината "Северстали"

В свою очередь в пресс-службе АО "Олкон" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в ПАО "Северсталь") "Интерфаксу" сообщили, что на деятельность компании обрушение ж/д моста под Мурманском не повлияло.

"Мы находимся южнее, пока на данный момент ситуация на деятельности компании не сказалась. Работаем согласно графику поставок", - сказал собеседник агентства, добавив, что "логисты держат ситуацию на контроле".

Филиал "Апатита" не получит урона

Кировский филиал АО "Апатит" также не пострадал от ситуации с обрушением ж/д моста и нарушением железнодорожного сообщения с Мурманском.

"Данный инцидент не скажется на производстве и поставках "ФосАгро" минеральных удобрений в Россию и за рубеж", - сказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе "Северо-Западной фосфорной компании" (входит в группу "Акрон") положение компании отказались прокомментировать.

Авария из-за половодья

Как сообщалось, в понедельник рухнул железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола под Мурманском. Этот мост в последний раз ремонтировали в 2014 году, сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО "РЖД") ранее сообщала, что повреждение моста в пригороде Мурманска из-за подъема уровня воды в реке Кола было обнаружено еще днем 30 мая. Путь был закрыт для движения поездов. Начались восстановительные работы.

В настоящее время ОАО "Российские железные дороги" ввело запрет на отправку грузов в направлении мурманского узла по однопутной линии после обрушения моста, сообщил "Интерфаксу" представитель монополии.