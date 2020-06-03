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Мурманский порт оказался на грани полной остановки из-за рухнувшего ж/д моста

МТП приостановил работу с ж/д операциями и перенаправил в другие порты более 10 судов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, входит в "СУЭК") констатирует, что в связи с нарушенным 30 мая железнодорожным сообщением с Мурманском компания столкнулась с приостановкой грузопотока. Это грозит полной остановкой деятельности порта и простоем 80% рабочих.

Как сообщила пресс-служба ММТП в среду, выстроенная через Мурманск логистика – самая эффективная для отправки грузов в направлении Китая и Индии. При этом только ММТП на Северо-Западе России может обрабатывать суда класса Capesize вместимостью свыше 150 тыс. тонн.

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"По состоянию на сегодняшний день специалисты АО "Мурманский морской торговый порт" перенаправили более 10 судов в другие порты и совместно с грузоотправителями железорудного концентрата, удобрений, угля и других грузов в настоящее время прорабатывают альтернативные логистические решения. Однако они все будут стоить значительно дороже. Параллельно идет тесное взаимодействие с ОАО "РЖД" с целью поиска вариантов компенсации ущерба и выгодных тарифных решений, которые позволили бы сохранить объем перевозок по железной дороге", - приводятся в сообщении слова гендиректора ММТП Алексея Рыкованова.

Обрушение моста между станциями Выходной и Кола, по словам Рыкованова, "вызвало серьезные нарушения в функционировании огромной логистической цепи, одним из важных элементов которой является АО "ММТП", при этом поставка грузов ж/д сообщением "считается ключевой для нас".

В результате торговый порт приостановил работы, которые связаны с железнодорожными операциями. Это ведет к переполнению складов грузоотправителей, а также снижению интенсивности производства работ ММТП "вплоть до полной остановки деятельности предприятия", отмечают в пресс-службе. По оценкам порта, это повлечет простой более 80% рабочего персонала (всего в ММТП трудится более 1,3 тыс. человек).

Рыкованов выразил надежду, что совместная работа РЖД и властей Мурманской области позволят восстановить железнодорожное сообщение и "и не допустить серьезных финансовых потерь для промышленных предприятий".

"Мурманский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания на территории порта Мурманска, специализируется на перевалке угля, апатитов, а также генеральных грузов, в том числе контейнеров.

Как сообщалось, повреждение моста на однопутной линии между станциями Выходной и Кола под Мурманском из-за подъема уровня воды в реке Кола было обнаружено днем 30 мая. 31 мая "Российские железные дороги" ввели запрет на отправку грузов в направлении транспортного узла, где, в частности, находится ряд стивидорных активов, в том числе "Мурманский морской торговый порт" группы СУЭК и "Мурманский балкерный терминал" "Еврохима". По ветке на северо-запад региона доставляются грузы для комбината "Печенганикель" "Норильского никеля".

Днем 1 июня упали два пролета моста.

Власти Мурманской области и ОАО "РЖД" по итогам совещания с главой РЖД Олегом Белозеровым в среду договорились, что железнодорожное сообщение с Мурманском, прерванное 30 мая из-за паводка и последующего обрушения моста, будет восстановлено к 23 июня.

Министр обороны Сергей Шойгу велел перебросить военных железнодорожников на работы по восстановлению обвалившегося моста.

Мурманск Мурманский морской торговый порт ММТП

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