Белоусов поддержал идею упрощения доступа самозанятых к госзакупкам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития проработает вопросы упрощения доступа к системе госзакупок самозанятых, развития программ факторинга и субсидирования хозяйств фермеров, соответствующие поручения первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов дал по итогам совещания с представителями экспертного и научного сообщества в рамках обсуждения общенационального плана восстановления экономики.

"Первый вице-премьер высказался в поддержку этих предложений, поручил Минэкономразвития проработать предлагаемые идеи", - сообщили журналистам в секретариате Белоусова.

В частности, как говорится в сообщении, на совещании основатель сервиса профессиональной помощи YouDo Денис Кутергин поднял вопрос поддержки самозанятых через дальнейшее упрощение доступа к госзакупкам, а гендиректор "Ешь деревенское" Илья Елпанов заявил, что на фоне проблем, связанных с коронавирусом, необходимо развивать программы факторинга и субсидирования хозяйств.

"Необходимо создать для самозанятых легальный рынок. В том числе, с учетом опыта коллег - представителей крупных маркетплейсов, которые сегодня выступали", - отметил Белоусов.

Во встрече также приняли участие представители Общероссийского народного фронта, Общественной палаты РФ, российских вузов, предприниматели, представили администрации президента, аппарата правительства, профильных министерств и ведомств. Встречи с представителями предпринимательского и экспертного сообществ, представителями Совета Федерации и Госдумы проводятся по поручениям президента РФ Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина.