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Треть российских самозанятых зарегистрирована в Москве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - За первые восемь месяцев 2020 года в Москве зарегистрировано 176 тыс. самозанятых, их общее число увеличилось на 90%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По его словам, сейчас "каждый третий российский самозанятый зарегистрирован в столице".

Чиновник напомнил, что налог на профессиональный доход является приоритетным направлением нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в Москве его ввели в 2019 году.

В бюджет Москвы за 8 месяцев 2020 года поступило 730 млн рублей налога на профессиональный доход - это почти на 50% больше, чем за весь 2019 год", - добавил заммэра.

По его данным, ежемесячно в Москве регистрируются как самозанятые 20-25 тыс. человек. При этом в кризис привлекательность этого налогового режима возросла.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что самыми популярными видами деятельности среди самозанятых являются пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги.

"В помощь самозанятым во многих банках созданы специальные сервисы, используя которые они могут формировать чеки и оплачивать налоги. Росту привлекательности налога на профессиональный доход способствовала также оперативно оказанная самозанятым господдержка в кризис", - рассказал он.

Москва Владимир Ефимов Кирилл Пуртов

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