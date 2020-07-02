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Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские компании, стремившиеся попасть в списки системообразующих и получить право на приоритетную господдержку, начали жаловаться на ужесточившиеся требования по отчетности, отсутствие реальной помощи и начали задумываться о выходе из этих перечней, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Экономический кризис

По словам источников издания, многие хотели бы выйти из списка, но боятся "имиджевых потерь", другие компании избегают обращаться к государству за помощью, даже если она нужна. Собеседники газеты отмечают, что государство требует "весьма чувствительную информацию", и опасаются доступа к ней конкурентов.

Сейчас в перечне системообразующих более 1335 компаний. Те из них, кто по результатам стресс-тестов оказываются в зоне риска, могут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии. При этом от них требуют еженедельные и ежемесячные отчеты для государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга.

По словам источников "Коммерсанта", от них требуют финансовые, операционные и кадровые данные, которые компании не всегда собирают даже для себя, региональные отчетности, а раз в три дня приходится выполнять те самые стресс-тесты. В результате почти каждый день нужно что-то отправлять, зачастую данные дублируют друг друга, но требуют разной формы отчета, говорят они. Официально эти требования нигде не сформулированы, а неофициально им грозят исключением из списка за непредоставление данных, утверждают источники.

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая говорится, что все промышленные компании, признанные системообразующими, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. В случае отказа "рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено".

Проблему уже начали обсуждать в РСПП и в регионах, пишет газета.

В Nissan изданию сказали, что рассчитывали получить господдержку в части пополнения оборотных средств и компенсации расходов на персонал. Однако ни одной мерой компания воспользоваться не смогла "по причине избыточных требований и сложных процедур отбора".

Об отсутствии помощи и льгот рассказали в холдинге из списка системообразующих в сфере информационно-коммуникационных технологий, которую курирует Минкомсвязь. Представитель другой компании из этого же перечня отметил, что некоторые запрашиваемые данные "относятся к коммерческой тайне, поэтому многие не спешат их предоставлять".

По словам одного из источников газеты, усугубляет ситуацию непонимание, а "что потом за эту поддержку потребуют".

Постановление о предоставлении рассрочки по налогам и дополнительных субсидий системообразующим компаниям оказалось абсолютно неработающим, утверждает один из источников газеты: "Подавали заявки около 15 компаний из разных отраслей, нужно было пройти три этапа согласования — профильное министерство, межведомственная комиссия в Минэкономики и штаб в правительстве. До штаба дошел только государственный "Аэрофлот"".

В Миэкономразвития сообщили, что системообразующим компаниям пока выдано 139 льготных кредитов на 130 млрд рублей по средней ставке 2,9%. Белоусов 19 июня допускал, что критерии доступа к льготным кредитам могут быть смягчены. Источник издания, близкий к правительству, объяснил, что перечень создан в первую очередь, чтобы отслеживать ситуацию, а при обнаружении проблем оперативно вмешаться, оказать помощь и сохранить занятость.

Хроника 27 января – 02 июля 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития Nissan правительство Минкомсвязи

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