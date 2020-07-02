Из-за требований по отчетности компании начали задумываться о выходе из списка системообразующих

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские компании, стремившиеся попасть в списки системообразующих и получить право на приоритетную господдержку, начали жаловаться на ужесточившиеся требования по отчетности, отсутствие реальной помощи и начали задумываться о выходе из этих перечней, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

По словам источников издания, многие хотели бы выйти из списка, но боятся "имиджевых потерь", другие компании избегают обращаться к государству за помощью, даже если она нужна. Собеседники газеты отмечают, что государство требует "весьма чувствительную информацию", и опасаются доступа к ней конкурентов.

Сейчас в перечне системообразующих более 1335 компаний. Те из них, кто по результатам стресс-тестов оказываются в зоне риска, могут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии. При этом от них требуют еженедельные и ежемесячные отчеты для государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга.

По словам источников "Коммерсанта", от них требуют финансовые, операционные и кадровые данные, которые компании не всегда собирают даже для себя, региональные отчетности, а раз в три дня приходится выполнять те самые стресс-тесты. В результате почти каждый день нужно что-то отправлять, зачастую данные дублируют друг друга, но требуют разной формы отчета, говорят они. Официально эти требования нигде не сформулированы, а неофициально им грозят исключением из списка за непредоставление данных, утверждают источники.

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая говорится, что все промышленные компании, признанные системообразующими, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. В случае отказа "рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено".

Проблему уже начали обсуждать в РСПП и в регионах, пишет газета.

В Nissan изданию сказали, что рассчитывали получить господдержку в части пополнения оборотных средств и компенсации расходов на персонал. Однако ни одной мерой компания воспользоваться не смогла "по причине избыточных требований и сложных процедур отбора".

Об отсутствии помощи и льгот рассказали в холдинге из списка системообразующих в сфере информационно-коммуникационных технологий, которую курирует Минкомсвязь. Представитель другой компании из этого же перечня отметил, что некоторые запрашиваемые данные "относятся к коммерческой тайне, поэтому многие не спешат их предоставлять".

По словам одного из источников газеты, усугубляет ситуацию непонимание, а "что потом за эту поддержку потребуют".

Постановление о предоставлении рассрочки по налогам и дополнительных субсидий системообразующим компаниям оказалось абсолютно неработающим, утверждает один из источников газеты: "Подавали заявки около 15 компаний из разных отраслей, нужно было пройти три этапа согласования — профильное министерство, межведомственная комиссия в Минэкономики и штаб в правительстве. До штаба дошел только государственный "Аэрофлот"".

В Миэкономразвития сообщили, что системообразующим компаниям пока выдано 139 льготных кредитов на 130 млрд рублей по средней ставке 2,9%. Белоусов 19 июня допускал, что критерии доступа к льготным кредитам могут быть смягчены. Источник издания, близкий к правительству, объяснил, что перечень создан в первую очередь, чтобы отслеживать ситуацию, а при обнаружении проблем оперативно вмешаться, оказать помощь и сохранить занятость.