Титов доложил Путину о слабом доступе бизнеса к господдержке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Государственная поддержка бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19, затронула меньшую часть предпринимателей, говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину от уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"По данным проводимого мониторинга, контрольных закупок, реестра МСП, обращений к уполномоченному, поддержка на текущий момент затронула лишь меньшую часть субъектов предпринимательства в России. Кроме того, не все меры поддержки востребованы, так как их сложно получить", - говорится в докладе.

По словам бизнес-омбудсмена, пострадавших от распространения коронавируса предприятий в разы больше, чем официально признанных. Так, из числа опрошенных компаний, в перечень пострадавших вошли чуть более 25%, при этом только треть из них смогли воспользоваться мерами господдержки.

"Субсидии в размере МРОТ за апрель и май могут получить примерно 1,2 млн МСП из 4,17 млн нуждающихся в них. Кроме того, большинство мер поддержки не затрагивает вновь созданные МСП, которых только в официально пострадавших отраслях 416 395 субъектов. Эти предприятия создавались в том числе в рамках нацпроекта "МСП", - отмечает Титов.

По данным бизнес-омбудсмена, самые востребованные меры поддержки - это освобождение и отсрочка от налогов и страховых взносов, прямые субсидии в размере МРОТ, а также перенос сроков сдачи налоговой отчетности и снижение размера страховых взносов.

"Остальные меры востребованы в меньшей мере. Банки отказывают в предоставлении кредита под 0% в 30% случаев, рассмотрение может длиться до месяца, а причина отказа может не разглашаться", - заключил Титов.

Варианты решения проблемы

Бизнес-омбудсмен предложил президенту сменить критерии определения пострадавших отраслей. По его мнению, критерием оказания поддержки нужно рассматривать снижение выручки предприятия более чем на 30% за референтный период.

Также Титов предложил ввести кредиты под 2% для сохранения занятости. Такая мера, считает уполномоченный, может охватить от 60 до 90% пострадавших компаний.

Кроме того, по уже принятым мерам поддержки для повышения их эффективности Титов предложил "предоставить стопроцентную гарантию ВЭБ РФ по "зарплатным" кредитам под 0 и 2%", а также продлить срок предоставления заявок для получения субсидий в размере МРОТ за апрель и май до июля.

Также Титов считает необходимым освободить за II квартал 2020 года от уплаты страховых взносов все пострадавшие компании, а не только МСП. На этот же период он предлагает освободить сотрудников пострадавших компаний от уплаты НДФЛ с части заработной платы в размере МРОТ.

"Предлагается исключить требование о существовании бизнеса более года для предоставления мер поддержки, распространить мораторий на банкротства на все пострадавшие предприятия, а не только на МСП, максимально упростить процедуру выдачи кредитов на поддержание занятости. Также предлагается включить ключевые предприятия, управляющие и владеющие торговыми центрами, в федеральный перечень системообразующих компаний (при обороте свыше 4 млрд руб.), а также приравнять деятельность некоммерческих организаций к предпринимательской деятельности для целей получения всех мер поддержки", - говорится в докладе президенту.

Титов также предложил главе государства рассмотреть возможность отложения введения в действие всех принятых, но не вступивших в силу новых нормативно-правовых требований, затрагивающих ведение предпринимательской деятельности, в частности, по маркировке продукции и использованию новых технических устройств в транспорте.