Льготный кредит на оборотку сможет получить компания, потерявшая треть выручки за месяц, а не квартал

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Падение выручки системообразующих предприятий на 30% в годовом выражении как критерий для получения льготного кредита на пополнение оборотных средств будет рассчитываться исходя из показателей любого календарного месяца во II квартале года, а не за весь этот период.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующие поправки в правила предоставления таких кредитов были разработаны Минэкономразвития по итогам совещаний у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В новую версию документа о льготах на такие кредиты попала также мера, сужающая круг системообразующих организаций в сфере торговли до розничной торговли, а также возможность для предприятий этой отрасли, торгующих непродовольственными товарами, использовать кредит для приобретения товарно-материальных ценностей для их продажи.

О том, что правительство намерено смягчить критерии для компаний, претендующих на кредиты на оборотку, Белоусов неоднократно заявлял в ходе серии совещаний с представителями делового сообщества на прошлой неделе.

"Я, например, считаю, что тот критерий, который мы установили - 30-процентное падение выручки за II квартал с последующим подтверждением по итогам представления бухгалтерской отчетности в налоговую службу - он слишком жесткий, и в этой части, я думаю, будет смягчение. То же самое я считаю, что правила должны быть смягчены в отношении предприятий розничной торговли в части возможности закупки материальных ценностей, оборота товаров и запасов", - говорил Белоусов.