Globaltruck попросит льготные кредиты как системообразующая компания

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Грузовой автоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ), включенный в список системообразующих компаний в период пандемии, договаривается с банками о привлечении льготных кредитов, сообщил гендиректор компании Илья Саттаров в ходе телефонной конференции.

"Мы завершаем работу с рядом банков по получению льготных кредитов, которые потенциально могут быть списаны при условии выполнения ключевых ковенант", - сообщил он.

По его словам, во втором квартале Globaltruck активно взаимодействовал с чиновниками и в результате предприятия группы были включены в список системообразующих компаний.

"Это позволило нам частично получить отсрочку по уплате налогов и, в принципе, иметь возможность рассчитывать на поддержку государства в случае существенного падения объемов выручки", - добавил Саттаров.

В январе-июне компания сэкономила на топливе и компенсировала снижение перевозок по отдельным направлениям более активной работой с ритейлерами, рассказал топ-менеджер.

"Важной частью работы в I полугодии стала работа с операционной эффективностью группы, в результате которой удалось добиться сокращения расходов на топливо более чем на 3% относительно сопоставимого периода прошлого года, а также улучшить закупочные условия по топливу и материалам. Учитывая массовые планы по замене шин и аккумуляторов, нам удалось улучшить закупочные условия более чем на 15% относительно бюджетных целей, сформированных по уровню 2019 года", - сообщил он.

По словам гендиректора, на лучшие закупочные условия Globaltruck может претендовать за счет достаточно крупного собственного автопарка (1300 тягачей. - ИФ.). Суть взаимодействия перевозчика с топливными компаниями заключается в получении специальных закупочных условий в виде скидки от розничной цены заправки и получении отдельных условий по ретро-бонусированию за выбранный объем в течение квартального периода.

"Мы получили скидки в размере от 5% до 10% от цены розницы, которую на сегодняшний день получают более мелкие игроки на рынке. Плюс во втором квартале мы уже начали получать ретро-бонусы за выбранный объем. Предполагаем, что в третьем и четвертом квартале также у нас будет дополнительное вознаграждение от крупных нефтяных компаний в виде one-off поквартально в наш кэш", - отметил гендиректор перевозчика.

По его словам, компания в первом полугодии находилась в комфортной зоне по розничной цене на топливо, которая практически не росла. С июня рост цен возобновился, и при бюджетировании второго полугодия в компании ожидают подорожания дизеля, на котором работает основная часть парка.

Говоря о проблемах второго квартала, связанных с коронавирусными ограничениями, Саттаров отметил, что наиболее проблематичной ситуация была у компаний, занимающихся сборными грузами, у которых большую долю занимал B2B-сегмент.

"Мы по большому счету скомпенсировали снижение по сырьевикам на ритейле, FMCG-секторе и в онлайн-коммерции. Июнь, наверное, был последним тяжелым месяцем с точки зрения объемов. Начиная с конца июля - августа, мы видим хорошие объемы, восстановление позиций. Что позитивного с точки зрения пандемии - мы активно нарастили портфель сотрудничества с российским ритейлом. Топ-3 сетей на сегодняшний момент в нашем портфеле, и мы реализуем не только проекты по FTL-доставке, а также уже тестируем пилоты, которые позволяют нам участвовать в тендерах и по городской доставке тоже", - сообщил Саттаров.

В I полугодии 2020 года Globaltruck по итогам I полугодия 2020 года получил 22,5 млн рублей чистого убытка по МСФО против убытка в 2,3 млн рублей годом ранее. Выручка группы выросла к прошлому году на 4,5%, до 4,66 млрд руб.

Globaltruck занимается грузовыми FTL-перевозки из центра России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в страны Евросоюза и обратно. Подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd владеет 61% капитала группы, РФПИ и соинвесторы - 19,4%, остальные акционеры - 19,6%. Акции компании торгуются в третьем котировальном списке "Московской биржи".