В РФ могут смягчить критерии выдачи льготных кредитов системообразующим компаниям на оборотку

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Критерии для выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств могут быть пересмотрены, сообщил в ходе встречи с представителями "Деловой России" по доработке общенационального плана восстановления экономики первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы рассматриваем вопрос уточнения критериев по падению выручки, в том числе в результате встреч с предпринимателями. Возможно, они избыточно ужесточены. Одновременно мы видим, что сегодня выборка по этой программе идет достаточно неактивно. Это свидетельствует о том, что ситуация в части системообразующих предприятий не так плоха, как могла бы быть", - сказал Белоусов.

На встрече член правления компании "Рейл Сервис" Сергей Гущин предложил убрать из перечня критериев снижение выручки на 30% для получения льготного кредита. По его мнению, оно не отражает финансовое состояние предприятия, а также создает возможность для манипулирования. "Мы можем планировать отвести выручку на следующий год, чтобы ее занизить, или на другие компании переводить", - объяснил он.

Глава "Деловой России" Алексей Репик отметил, что в таком случае компания может переходить в убыток и без падения выручки.