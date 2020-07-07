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В России открылись более 60 направлений внутреннего туризма

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В России открылись уже более 60 направлений внутреннего туризма, турпоток с каждым днем растет, сообщил генеральный директор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев.

"Второй раз за последние несколько лет внутренний туризм спасает отрасль. Сегодня уже более 60 регионов России принимают туристов, причем с каждым днем поток увеличивается. В Крыму в июле загрузка средств размещения достигает 90%", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в рамках "Регионального туристического форума - Родные просторы" во вторник.

Тополкараев подчеркнул, что туризм сегодня - самая пострадавшая отрасль экономики. "Туротрасль является заложником глобальных проблем, когда люди не могут ездить не только в другие страны, но зачастую и в другие регионы нашей страны", - отметил эксперт.

Пандемия коронавируса

"Произошло ЧП, и туриндустрия переключилась на внутренний туризм. Но лучше заниматься его развитием на постоянной основе. Краснодарский край и Крым - это 80% нашего внутреннего потока, но не нужно зацикливаться на этом. Ведь 20%, а в масштабах нашей страны это огромное число людей, заинтересованы в другом виде отдыхе, не пляжном", - подчеркнул эксперт.

По его словам, внутренний туризм в России продолжит активно развиваться и с окончанием пандемии. "Текущая ситуация просто даст толчок к развитию наших курортов. В ближайшее время правительством также будут приняты меры для развития внутреннего туризма, оказана финансовая поддержка. Самое главное - грамотно продвигать и продавать туры по нашей стране", - сказал Тополкараев.

Говоря о том, как "Интурист" переживает пандемию, он отметил, что компания сократила расходы на маркетинг и перестала увеличивать свои летние объемы продаж еще в начале зимы, когда ситуация с COVID-19 начала обостряться. "Мы максимально сократили расходы, поэтому сможем спокойно пережить этот сезон", - заключил Тополкараев.

"Региональный туристический форум - Родные просторы" объединил представителей комитетов по туризму более 10 регионов России, авиакомпаний, отелей Москвы, Сочи, Крыма, Краснодарского края, Калининградской области, Мурманска, Санкт-Петербурга, представителей крупнейших музеев, таких как Государственный Эрмитаж и др., а также профессионалов из принимающих компаний и офисов туроператора в регионах РФ.

Интурист Виктор Тополкараев

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