Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару и евро вопреки позитиву с мировых рынков

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно повышаются на Московской бирже в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине, не особо реагируя на внешний позитив в условиях спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов.

Курс доллара США составил 71,03 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 16,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,02 руб./EUR1, подорожав на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,2 копейки - до 75,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, не реагируя на позитивный внешний фон в условиях спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов в целях репатриации дивидендов российских компаний. 14 июля "Роснефть" завершила выплату дивидендов за 2019 год, сумма выплат составила 191,5 млрд рублей, ожидаются выплаты "Газпрома", АФК "Система" и ПАО "Полюс".

Разница в темпах роста доллара и евро в паре с рублем объясняется активным ростом евро на глобальном рынке Forex к большинству мировых валют, в том числе к доллару, благодаря общемировому спросу на риск после сообщений о положительных результатах ранней стадии исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской Moderna. Пара "евро-доллар" поднималась в ходе торгов среды до максимумов с начала марта, $1,145.

Испытания вакцины от Moderna

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna Inc., смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Исследование показало, что некоторая концентрация антител появились после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

"Каждый раз мы получаем определенные позитивные новости о вакцинах, разумеется, рынок на этом растет", - говорит эксперт Invesco Пол Джексон, которого цитирует The Wall Street Journal.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Тем временем, США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Соединенных Штатах с начала вспышки вируса диагностировано более 3,5 млн случаев заражения, почти 140 тыс. заболевших скончались.

Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

Опубликованные в среду статданные указали на превзошедший прогнозы рост импортных цен в США в июне. Импортные цены увеличились на 1,4% в помесячном выражении после повышения на 0,8% в мае. Зафиксированный в июне рост был самым существенным с марта 2012 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 1%, согласно Trading Economics.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле увеличился впервые с начала пандемии коронавируса в марте. Индикатор достиг 17,2 пункта по сравнению с минус 0,2 в июне. Значение стало максимальным с ноября 2018 года. Экономисты в среднем ожидали значения на уровне 8,9 пункта, свидетельствуют данные Econoday.

Объем промышленного производства в США в июне вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Обострение конфликта Пекина и Вашингтона

Участники рынка продолжают находиться в ожидании развития событий относительно вновь усилившихся противоречий между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. "Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы жителей Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Кроме того, Госдеп США объявил о решении ввести визовые ограничения для ряда сотрудников китайских технологических компаний, которые оказывали помощь властям стран, причастных к нарушению прав человека. "Сегодня госдеп вводит визовые ограничения в отношении определенных сотрудников китайских технологических компаний, которые предоставляли материальную помощь режимам, вовлеченным в нарушения прав человека в мире", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В нем отмечается, что под это решение, в частности, подпадает компания Huawei. "Телекоммуникационные компании в мире должны взять себе на заметку: если вы ведете бизнес с Huawei, то вы ведете бизнес с нарушителями прав человека", - заявил Помпео.

Позднее на текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Инвесторы не ожидают изменения ключевой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов, пишет Trading Economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на самое существенное снижение запасов нефти в стране в текущем году.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по Москве в среду выросла на 0,65% - до $43,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,6% - до $40,53 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года. По прогнозам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, ожидалось снижение показателя на 2,1 млн баррелей.

Тем временем члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в целом согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Текущие условия сделки предполагают увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки с августа.

Сопредседатели JMMC, министры энергетики Саудовской Аравии и России Абдулазиз бен Сальман и Александр Новак, считают, что нужно продолжать действовать по намеченному плану.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в ходе торгов среды рубль получал поддержку от внешних площадок, в том числе от рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь стабилизировался в районе $43.

"Также поддержку рублю оказывала позитивная динамика валют развивающихся стран, однако несмотря на это рубль несет потери и к доллару, и к евро. При этом в целом пара "доллар-рубль" продолжает консолидироваться в нижней половине диапазона 70-75 руб./$1. В текущий момент мы не видим поводов, способных вывести американскую валюту из этого коридора. Однако для рубля существуют риски, связанные с ухудшением отношения инвесторов к рисковым активам, в частности, активное распространение коронавируса и возможный рост напряженности между США и Китаем", - отметил эксперт.

"Плюс к этому, нефть продолжает удерживать высокие уровни, несмотря на слабость фундаментальных факторов, что создает возможности для ее отступления от текущих уровней. В сложившихся обстоятельствах в среднесрочной перспективе видим риски перехода пары "доллар-рубль" в верхнюю половину диапазона 70-75 руб./$1", - подчеркивает Зварич.

"Если в первой половине дня рубль подрастал к доллару, то во второй половине дня российская валюта растеряла преимущество и ушла против него в минус. Во-первых, на новостях о согласовании с августа ослаблений ограничений по добыче нефти странами ОПЕК+ скорректировались нефтяные котировки (стоимость Brent в моменте уходила ниже $43), а во-вторых, сам доллар получил импульс после выхода достаточно сильных данных по промышленному производству в США. Курс евро большую часть дня продолжал получать поддержку с внешних рынков, где пара "евро-доллар" поднималась до уровня $1,145, обновив таким образом максимум с первой половины марта текущего года", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В результате на российском рынке евро несколько раз подходил вплотную к отметке 81,3 руб./EUR1, однако так и не предпринял попыток закрепиться выше. После сильных данных по промышленному производству в США пара "евро-доллар" скорректировалась, и на российском рынке европейская валюта отступила в район 81 руб./EUR1, сохраняя при этом заметный плюс", - добавил аналитик.

ЦБ РФ 13 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Регулятор 10 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей, 8 июля - 5,6 млрд рублей. 7 и 6 июля ЦБ РФ продавал валюту по 10,3 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 37,7 млрд рублей.

Банк России в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 июля на 32,77 копейки, до 70,7998 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,62 копейки, до 80,8392 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в среду на 24,83 копейки по отношению ко вторнику и составил 70,8706 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 23,15 копейки и составил 70,8912 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 992,012 млн, из которых $574,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 417,835 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 25,75 копейки, до 80,9833 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 27,22 копейки и составил 81,1218 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR517,152 млн, из которых EUR171,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,101 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка опустились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,48% и 4,54% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 4,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,81% и 4,83% годовых соответственно.