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Трамп отказался договариваться с Китаем по второй фазе торгового соглашения

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Президент пояснил: "Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой".

Трамп имел в виду новый коронавирус, который впервые появился в китайском городе Ухане. Ранее он неоднократно заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

Как сообщалось, несколько ранее Трамп сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

"Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

"В итоге мы лишились серьезного конкурента", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, после недавних мер, принятых Пекином, Гонконг "больше не будет способен конкурировать на свободном рынке".

Кроме того, по его словам, теперь "многие люди" вообще покинут Гонконг.

Китай США

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