Трамп отказался договариваться с Китаем по второй фазе торгового соглашения

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Президент пояснил: "Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой".

Трамп имел в виду новый коронавирус, который впервые появился в китайском городе Ухане. Ранее он неоднократно заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

Как сообщалось, несколько ранее Трамп сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

"Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

"В итоге мы лишились серьезного конкурента", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, после недавних мер, принятых Пекином, Гонконг "больше не будет способен конкурировать на свободном рынке".

Кроме того, по его словам, теперь "многие люди" вообще покинут Гонконг.