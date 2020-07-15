Евро подорожал до четырехмесячного максимума на новостях о вакцине

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курс доллара в среду снижается относительно более рисковых валют, включая евро и фунт стерлингов, на новостях о положительных результатах ранней стадии исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской Moderna.

Евро торгуется днем около $1,1444 по сравнению с $1,1401 на закрытие предыдущих торгов. Это максимальный уровень с 9 марта, отмечает Trading Economics.

Фунт стерлингов в среду подорожал до $1,2638 по сравнению с $1,2555 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1047 евро против 1,1012 евро на закрытие торгов во вторник.

Потребительские цены в Великобритании в июне 2020 года выросли на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с майскими 0,5%.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Курс доллара составляет 106,77 иены против 107,23 иены на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты находится на уровне 122,18 иены по сравнению со 122,26 иены на закрытие торгов во вторник.

ЦБ Японии оставил процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономике, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния пандемии COVID-19 в мире.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,39% относительно предыдущего торгового дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,4%.

Юань торгуется на уровне 6,9879 юаня/$1 по сравнению с 7,0075 юаня/$1 во вторник.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) третий месяц подряд сохранил ставку по однолетним кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на отметке 2,95%. Кроме того, НБК в среду влил 400 млрд юаней ($57,1 млрд) в банковскую систему в рамках данной программы.

Аналитик Goldman Sachs Зак Пандл прогнозирует, что курс юаня в ближайший год может вырасти до 6,7 юаня/$1, благодаря "здоровью китайской экономики". "Единственное, что сдерживает энтузиазм относительно валюты, это напряженность в отношениях с США в преддверии ноябрьских выборов", - сказал он в эфире CNBC.

Инвесторы ожидают публикации в четверг данных об изменении ВВП Китая по итогам второго квартала.