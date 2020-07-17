Глава Минэнерго назвал сбалансированной нынешнюю цену на нефть

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.

Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил: "Сейчас держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент".

Ранее владельцы независимых АЗС пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на рост цен на бензин. Цены стали расти на фоне восстановления спроса после снятия коронавирусных ограничений.