Россия сначала насытит внутренний рынок, если ОПЕК+ увеличит добычу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Компании сами принимают решение по исполнению договоров на поставку нефти в связи с ростом добычи по ОПЕК+, но сначала важно обеспечить российский рынок, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

Новака спросили, сколько может пойти нефти на внутренний рынок, а сколько на экспорт, после того как Россия начнет наращивать добычу в рамках ослаблений квот ОПЕК+. Он ответил, что в первую очередь важно обеспечить внутренний рынок, который обычно растет летом.

Россия увеличит добычу примерно на 400 тысяч баррелей.

Ранее Новак назвал сбалансированной нынешнюю цену на нефть, которая установилась на уровне в $40-43 за баррель.