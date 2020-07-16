Рынок акций РФ в четверг подрос на бумагах нефтяников и металлургов за счет ослабления рубля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам на бумагах нефтяников и металлургов за счет ослабления рубля, внешние площадки подавали негативные сигналы, хотя инвесторов порадовала неплохая статистика по розничным продажам в США за июнь.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2760,01 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1219,93 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (оказалась разнополярной в пределах 1,9%.

Доллар подорожал до 71,27 рубля (+0,28 рубля).

Меры поддержки, принятые властями России во время пандемии COVID-19, способствовали восстановлению экономической активности по мере снятия режимов ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выросли акции "АЛРОСА" (+1,9%), "Роснефти" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "РусАла" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов рублевые "префы" "Мечела" (-4,1%, до 81,3 рубля; дивиденды за 2019 год - 3,48 рубля на акцию), также подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Яндекса" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Башнефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций с утра умеренно просел вслед за азиатскими рынками на фоне ослабления аппетита к риску из-за напряженности между США и Китаем и роста опасений по поводу нового всплеска пандемии и вытекающих из этого экономических последствий. Санкционный риск также сдерживает потенциал роста российского рынка акций и курса рубля, хотя вероятность новых санкций США в летний сезон отпусков невысокая. За пределами компаний технологического сектора ("Яндекс", Mail.ru, Qiwi) пока не видно катализаторов роста, хотя сильные данные по китайскому ВВП и по промпроизводству оказывают поддержку сырьевым экспортерам.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, российский рынок акций продолжает консолидироваться в месячном диапазоне, при этом торговая активность снижается.

В последние дни рынок выглядит несколько хуже мировых аналогов, что отчасти обусловлено дивидендными "гэпами" в акциях, имеющих существенный вес в индексах (например, со среды без дивидендов торгуются на бирже акции "Газпрома"). Торговые обороты находятся на относительно низких уровнях, что свидетельствует о слабом интересе к российским акциям, в том числе со стороны иностранных инвесторов. Основная причина - усиление антироссийской риторики со стороны западных стран.

В первую очередь, санкционные инициативы исходят из США, чему способствует внутриполитическое обострение, связанное с гражданскими протестами и ноябрьскими выборами президента. Данный фактор может быть одной из главных причин отставания российских индексов от восходящей динамики других рынков. Тем не менее, инвесторы пока не склонны драматизировать ситуацию. На фоне огромной глобальной ликвидности, обеспеченной беспрецедентными мерами монетарного стимулирования от мировых центробанков, широкий спектр рисковых активов пользуется стабильным спросом, что оказывает поддержку и российскому рынку. Среди отдельных акций на этой неделе стоит отметить бумаги производителей драгоценных металлов, занимающие позиции среди лидеров роста благодаря позитивной динамике котировок золота и серебра. Золото остается около 9-летних максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Также пользуются спросом представители финансового сектора и ритейлеры, отмечает Бабин.

Как полагает главный инвестиционный стратег компании "Открытие Брокер" Константин Бушуев, после дивидендной отсечки на бирже по акциям "Газпрома" можно говорить о том, что дивидендный сезон в России в целом уже прошел свой пик. Из значимых отсечек остаются только дивиденды "Сургутнефтегаза", "Ростелекома", а также крупнейших госбанков, годовые собрания акционеров по которым были перенесены из-за коронавируса на осень. "Полюс" и "Детский мир" представили рынку довольно позитивные отчеты по операционной деятельности за II квартал.

После прохождения пика дивидендного сезона можно ожидать локальной репатриации дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля. Более длительные среднесрочные тренды скорее говорят о возможностях укрепления российской национальной валюты.

После подписания президентом США Дональдом Трампом пакета очередных санкционных мер против Китая, что в целом было ожидаемо, китайские фондовые индексы ощутимо просели. Сильнее остальных упал индекс китайских технологичных компаний ChiNext (-5,6%), который до этого показывал лучший взлет в этом году, опередив все остальные крупнейшие мировые индексы.

Страны пакта ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в августе в соответствии с последним планом. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота", начиная с III квартала 2020 года и, как минимум, до конца 2021 года, отмечает эксперт.

Комментарии аналитиков

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также полагают, что если накануне оптимизм рынков был вызван новостями об успешных испытаниях компанией Moderna вакцины от коронавируса, ростом промпроизводства в США в июне сильнее ожиданий и успешным отчетом Goldman Sachs за II квартал, то в четверг негативная динамика торгов связана с оценкой инвесторами массива статданных Китая, показавших, что восстановление экономики пока происходит крайне неоднородно. Еще одним фактором давления выступает продолжившая усиливаться антикитайская риторика США.

Негативная динамика нефти может быть связана с заявлением ОПЕК+ по итогам прошедшего накануне заседания о восстановлении добычи нефти в объеме 2 млн б/с начиная с августа, что, однако, соответствовало планам организации. Реальное увеличение добычи в августе будет умеренно сглажено за счет компенсации недостаточного снижения производства рядом стран ранее. По итогам встречи участники соглашения успокоили инвесторов, заявив о компенсации роста предложения восстановлением мирового спроса, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по акциям "Полюса" возобновилась фиксация прибыли отчасти из-за "пробуксовки" цен на золото в районе $1800 за унцию. "Полюс" в четверг представил в целом неплохие операционные результаты за второй квартал текущего года, согласно которым общий объем производства золота по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 16% и был стабилен по отношению к уровню годовой давности. Расчетная выручка от продаж золота в квартальном исчислении увеличилась на 33%.

Торги в США

В США торги начались снижением трех основных индексов во главе с Nasdaq. Давление на высокотехнологичные компании оказывали новости об изменениях в текущей системе передачи данных между ЕС и США. Кроме того, в Twitter были взломаны аккаунты ряда высокопоставленных лиц. Рынок в целом находился под давлением коррекционных продаж и страхов в отношении новых ограничительных мер, связанных с распространением вируса.

ЕЦБ

ЕЦБ на заседании четверга ожидаемо сохранил уровень ключевых процентных ставок без изменений и подтвердил готовность корректировать инструменты денежно-кредитной политики при необходимости. Глава регулятора Кристин Лагард при этом призвала лидеров ЕС в кратчайшие сроки одобрить программу восстановления региональной экономики. Политики в конце недели продолжат переговоры по созданию фонда экономической помощи.

На нефтяном рынке цены отступили от минимумов сессии. Инвесторы ждут фундаментальных сигналов, которые позволили бы оценить перспективы спроса и предложения. На дневном графике Brent с середины июня формируется фигура "восходящий треугольник", о подтверждении которого можно будет говорить при пробое июньского пика $43,96 за баррель. В этом случае цены краткосрочно могут подняться еще на $2-3.

Индексы МосБиржи и РТС к закрытию торгов вышли в небольшой "плюс", причем первый превысил локальное сопротивление 2760 пунктов. Потенциал восходящего движения до конца недели, однако, представляется ограниченным уровнем 2800 пунктов - ждать выхода российского рынка из "боковика" пока не приходится. В пятницу инвесторы, ввиду более спокойного макроэкономического и корпоративного фона, могут переключиться на вирусный вопрос. В США и Европе в целом сохраняется аппетит к риску, в то время как на российский рынок и рубль давит геополитика. Однако если нефтяным котировкам в ближайшие сессии удастся прорваться выше, отечественные активы также могут получить импульс к росту. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2700-2800 пунктов, считает Кожухова.

Азия

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 4,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 2%) на статистике из Китая по розничным продажам, "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,5-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Объем ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,4-2,6%. Рост ВВП относительно первого квартала в апреле-июне составил максимальные в истории 11,5% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 9,6%. Объем промпроизводства КНР в июне вырос на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года после подъема на 4,4% в мае, что совпало с ожиданиями.

Однако розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Падение розничных продаж отмечается шестой месяц подряд.

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило в четверг, что считает новые планируемые США санкции в отношении "Северного потока 2" экстерриториальными и незаконными, о чем сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель пресс-службы министерства.

Bank of America, второй по величине активов банк США, сократил чистую прибыль во втором квартале 2020 года на фоне увеличения резервов на возможные потери по ссудам, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Американская California Resources, крупнейшая нефтекомпания в Калифорнии, подала заявление о банкротстве, чтобы провести запланированную реструктуризацию.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять ставки и объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ продолжит реализацию PEPP по крайней мере до конца июня 2021 года, а также будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP до конца 2022 года.

В США розничные продажи в июне выросли на 7,5%, тогда как ожидался подъем на 5%. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 1,3 млн, при прогнозах на уровне 1,25 млн.

Нефть

Нефть в четверг корректируется после скачка более чем на 2% накануне; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,62 за баррель (-0,4% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $41,01 за баррель (-0,5% и +2,3% в среду).

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Поддержку нефтяным ценам накануне также оказали данные Минэнерго США о запасах - резервы нефти за неделю упали на 7,5 млн баррелей (максимальное сокращение с конца декабря 2019 года) при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей; также сильнее ожиданий сократились запасы бензина.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (+27%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (+13,1%), ПАО "Галс-девелопмент" (+11,6%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+8,7%), "префы" "ОМЗ" (+8,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (+6,6%), ПАО "РБК" (+6,3%), ГДР "Эталон" (+5,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+3,3%), ПАО "Фармсинтез" (+3%), "ТГК-2" (+2,2%).

Подешевели акции ПАО "Южуралникель" (-39,3%), ПАО "Уралкуз" (-21,9%), "Белона" (-12,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-7,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-5,8%), "Распадской" (-2,6%).

Как отмечает аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев, ралли предыдущих дней в акциях "Южуралникеля", когда бумаги подорожали втрое, могло стать следствием спекуляций. "В отсутствие достоверной фундаментальной причины или доступной значимой корпоративной информации можно предположить, что это была либо скупка бумаг инсайдером, либо кто-то из игроков разгонял цену, чтобы продать пакет. Обычно после нескольких дней роста цены также быстро падают обратно и возвращаются в "спящий" режим торговли", - считает он.

Поводом для начала роста "Южуралникеля" могла стать полугодовая отчетность компании по РСБУ, опубликованная на прошлой неделе: чистая прибыль компании к сопоставимому периоду выросла в 6 раз (до 273,6 млн руб.), однако выручка и валовая прибыль упали в 3 раза. Причем вся выручка составила всего лишь 47,9 млн рублей. Рост чистой прибыли произошел за счет роста "прочих доходов" и падения "прочих расходов". Можно предположить, что за этими статьями скрываются расчеты с "Мечелом", которому принадлежит более 84% акций "Южуралникеля".

После того, как "Мечел" продал "Эльгауголь" и реструктурировал банковские займы, переоценка рисков относительно этих активов могла стать поводом для роста стоимости капитализации "Южуралникеля" до уровня, сопоставимого с их стоимостью. Если цена акций не упадет после роста к прежним значениям, то, скорее всего, это так и есть, считает Калачев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,145 млрд рублей (из них 7,791 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).