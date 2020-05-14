"Сбермаркет" в апреле увеличил оборот более чем в 13 раз до 1,5 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов "Сбермаркет" в апреле 2020 года увеличил оборот в 13,2 раза - до 1,506 млрд рублей с 114 млн рублей в апреле 2019 года, сообщается в презентации компании (показатели GMV - gross merchandise value). Показатель за месяц локдауна в России оказался сопоставим с оборотом "Сбермаркета" за I квартал.

"Пандемия достаточно сильно ускорила наш рост. Спрос, который мы увидели после того, как началась активная фаза коронавируса, одномоментно увеличился до 20 тысяч, то есть мы получали 20 тысяч заказов, хотя у нас была возможность возить только 5 тысяч", - заявил СЕО "Сбермаркета" Асан Курмангужин на онлайн-конференции в четверг.

По его словам, в настоящее время сервис может выполнять до 24 тыс. заказов в день.

"Пандемия повлияла, в первую очередь, этим единомоментным скачком, спрос вырос в три-четыре раза. Сейчас этот спрос стабилизировался, то есть он не упал, не откатился, но он не стал скачкообразно дальше расти. Сейчас этот рост будет скорее связан с тем, что мы будем развивать рынок, рассказывать нашим клиентам про сервис - так же, как и наши конкуренты", - отметил Курмангужин.

В марте выручка компании составила 726 млн рублей против 447 млн рублей в феврале и 316 млн рублей в январе. В целом в I квартале оборот "Сбермаркета" увеличился в пять раз по сравнению с показателем за I квартал 2019 года - до 1,5 млрд рублей, сообщала компания ранее.

Основным источником выручки сервиса являются комиссии от ритейлеров, из магазинов которых он осуществляет доставку. Кроме того, компания получает доход за счет оплаты доставки потребителями, а также за счет оплаты FMCG-брендами (FMCG - Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) услуг по их продвижению.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, созданный на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка. "Сбермаркет" обеспечивает доставку из магазинов сетей Metro Cash & Carry, "Ашан", "Азбука вкуса", "Вкусвилл", "Лента" и "Мегамарт". Ассортимент доступных через сервис товаров составляет около 140 тыс.

Компания работает в 62 городах, включая все города-миллионники.

Во II квартале "Сбермаркет" планирует выйти во все субъекты РФ, где сейчас он еще не представлен. "Мы поставили себе сверхамбициозную задачу в начале марта - открыться во всех субъектах Федерации кроме Крыма и Севастополя, потому что там сложнее с точки зрения биллинга, всей этой части, связанной с санкциями", - сообщил CEO "Сбермаркета".

Также в планах компании к концу июня увеличить количество подключенных торговых точек до 313 (в декабре 2019 года их было менее 100).

В мае "Сбермаркет" планирует подключить к своему сервису двух новых ритейлеров (в апреле компания подключила шесть новых партнеров: это сети "Бахетле", "Командор", "Аллея", "Виктория", "Мегамарт", "Зеленое яблоко").

Кроме того, компания рассматривает возможность выхода в новые сегменты. "В рамках текущей стратегии мы не предполагаем выход в другие, смежные индустрии. Но так как спрос значительно вырос, в том числе сами ритейлеры из этих смежных отраслей начали к нам обращаться и спрашивать про возможность сотрудничества, сейчас мы будем на основе пилотов тестировать разные модели. То есть мы можем подключить, например, какую-то аптеку, как только законодательство нам это позволит, мы можем в какой-то момент подключить одного из лидеров в сегменте работы с детскими товарами. Мы сейчас это будем пилотировать, будем смотреть на экономику, на спрос, и если он будет позитивный, то мы, конечно же, будем это активно масштабировать. Но сейчас я не могу сказать, что это является core стратегией", - отметил Курмангужин.

Во II квартале "Сбермаркет" рассчитывает стать крупнейшим игроком в сегменте e-grocery в России.

В 2018 году доля онлайна от всех продаж FMCG-товаров в России составляла 0,3%, что эквивалентно 22 тыс. доставок в день и 30 млрд рублей GMV, сообщается в презентации "Сбермаркета" со ссылкой на данные UBS и открытые источники. Потенциал российского рынка e-grocery составляет 400 тыс. доставок в день (эквивалент 500 млрд рублей в год GMV) в 2022 году исходя из доли онлайн в 5% от всех продаж FMCG-товаров.

"Понятно, что мы в любом случае будем расти, отличаешься ты от конкурентов или не отличаешься, так как рынок развивается, ты с ним растешь. При этом мы хорошо понимаем, что через два-три года мы достигнем 5-7% доли онлайна. Дальше клиент уже будет выбирать именно тот сервис, который для него наиболее полезен, наиболее уникален. Мы видим, что потенциал рынка огромен. Если в 2018 году на всех нас, на нас, на наших конкурентов, по некоторым оценкам, приходилось 30 млрд рублей, то, мы считаем, что в ближайшие годы, особенно с учетом того, что приходят инвестиции, приходят сильные игроки, такие как X5, "Яндекс", как мы, рынок разрастется до достаточно крупных размеров - с 30 млрд до 500 млрд GMV. Мы хотим большую часть из этой суммы делать", - заявил глава "Сбермаркета".