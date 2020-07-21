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Долг Минска за газ перед "Газпромом" превысил $270 млн

Долг Минска за газ перед "Газпромом" превысил $270 млн
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сумма долга Белоруссии за газ перед ПАО "Газпром" выросла с $165,6 млн в конце мая до $273 млн в настоящее время, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

В то же время собеседник агентства не исключил, что "в ближайшее время проблема с долгом может быть разрешена". По его словам, "ожидается погашение долга".

Как сообщалось, в конце мая глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн. В Минэнерго Белоруссии в свою очередь заявили об отсутствии задолженности и констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года.

Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.

"Российская сторона подтверждает, что как только начнутся платежи по погашению долга, не долга, задолженности - как угодно, чтобы никого не обижать - по исполнению договора, как только начнется эта работа, наверное, много легче будет говорить о том, что можно начать обсуждать цену следующего года", - сказал Мезенцев.

Газовый спор Москвы и Минска

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.

Газовый спор России и Белоруссии вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки.

Также в Минске вновь подчеркнули, что считают справедливыми свои требования о снижении цены на газ в текущем году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - говорилось в заявлении пресс-службы белорусского Минэнерго по итогам переговоров 9 июня.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять $40-45 за тысячу кубометров с учетом логистики, а не $127, предусмотренных подписанным в феврале контрактом на 2020 год.

Белоруссия Газпром Алексей Миллер

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