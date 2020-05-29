Минск заявил, что ничего не должен "Газпрому"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия не имеет долга перед "Газпромом" за поставляемый в республику газ, говорится в заявлении министерства энергетики страны.

В ведомстве подчеркнули, что белорусские газоснабжающие организации осуществляют расчеты с белорусской дочкой "Газпрома" в соответствии с контрактами.

"Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами", - отмечается в сообщении.

Между тем, в Минэнерго заявили, что "в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".

Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Белоруссия не доплатила за газ $166 млн.

По его словам, вопрос об условиях поставок газа в Белоруссию в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки.

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Белоруссию по $127 за 1 тыс. кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.