Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:54Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

Минск заявил, что ничего не должен "Газпрому"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия не имеет долга перед "Газпромом" за поставляемый в республику газ, говорится в заявлении министерства энергетики страны.

В ведомстве подчеркнули, что белорусские газоснабжающие организации осуществляют расчеты с белорусской дочкой "Газпрома" в соответствии с контрактами.

"Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами", - отмечается в сообщении.

Между тем, в Минэнерго заявили, что "в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".

Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Белоруссия не доплатила за газ $166 млн.

По его словам, вопрос об условиях поставок газа в Белоруссию в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки.

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Белоруссию по $127 за 1 тыс. кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.

Белоруссия Газпром

Новости по теме

Новости

Опасен ли вирус для возобновляемой энергетики. Обзор

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"

Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

"Газпром" исключил переговоры с Минском о цене на газ до погашения белорусского долга

"Газпром" исключил переговоры с Минском о цене на газ до погашения белорусского долга
Экономический кризис

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Экономический кризис

Руководство Lufthansa не исключило возможность банкротства компании

Белый дом не будет публиковать традиционные прогнозы для экономики США в этом году

Белый дом не будет публиковать традиционные прогнозы для экономики США в этом году

Газопровод "Ямал-Европа" второй день продолжил качать газ по реверсу

Экономический кризис

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Экономический кризис

ВВП РФ в апреле упал на 12%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');