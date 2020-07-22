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Акционер "Синары" Пумпянского стал владельцем литейно-прокатного завода в Ярцево

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Электрометаллургический завод в Смоленской области, продажа которого в прошлом году столкнула лидеров российского рынка, сменил владельца, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". При этом нового и старого собственника объединяет близость к структурам владельца "Трубной металлургической компании" (крупнейший российский производитель бесшовной трубы) Дмитрия Пумпянского.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", новым владельцем 100% компании "Парус", контролирующей литейно-прокатный завод (ЛПЗ) в Ярцево, стала "Ромелиор Инвестментс Лимитед" (Romelior Investments Limited). Это миноритарий группы "Синара" Пумпянского, формально владельцем компании значится гражданин Кипра Антреас Епифаниу.

С декабря прошлого года владельцем "Паруса" было АО "Ренессанс-Лекс", созданное бывшим директором юридического департамента ТМК Георгием Хурошвили. 100% "Ренессанс-Лекса" принадлежало некоммерческой организации "Фонд Сотби" (Фонд современных технологий бизнеса и инвестиций), совладельцами которой являлись ТМК и группа "Синара". На данный момент, согласно данным "СПАРК-Интерфакса", "Фонда Сотби" уже нет: он был исключен из ЕГРЮЛ в начале 2014 года.

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Осенью прошлого года "Коммерсантъ" писал, что ЛПЗ в Ярцево интересуется "Загорский трубный завод" (ЗТЗ), который рассматривал этот актив как одну из возможных площадок для создания нового производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG).

Примерно в то же время, когда владельцем "Паруса" стал "Ренессанс-Лекс", СМИ сообщали, что ТМК приобрела ЛПЗ. В компании опровергали эту информацию: "Это не соответствует действительности". При этом в ТМК отмечали, что структуры Пумпянского также не имеют отношения к покупке ЛПЗ.

"Парус" приобрел имущество, составляющее основной производственный комплекс ЛПЗ, в октябре 2019 года в ходе процедуры банкротства этого предприятия, являвшегося московским ФГУПом. Цена договора составила 1,01 млрд рублей. В момент этой сделки 100% ООО "Парус" принадлежало "Евраз НТМК" (входит в группу Evraz), ранее, до осени 2018 года, вместе с этим предприятием совладельцем компании был "Волжский трубный завод" (ВТЗ, входит в ТМК), следует из данных "СПАРК-Интерфакса".

Согласно информации на сайте ЛПЗ, основное производство завода состоит из электросталеплавильного и сортопрокатного цехов, объединенных в единый литейно-прокатный комплекс. Производственные мощности электросталеплавильного производства - 310 тыс. тонн в год, сортового - 290 тыс. тонн.

ЗТЗ считался основным претендентом на завод: генеральный директор ЗТЗ Денис Сафин даже зарегистрировал в конце сентября 2019 года в ЕГРЮЛ ООО "Ярцевский металлургический завод". Он был нужен ЗТЗ для реализации в партнерстве с ВТБ проекта по производству OCTG в Центральном федеральном округе. Производственная мощность нового предприятия составит 400-450 тыс. тонн. ВТБ планирует выступить финансовым инвестором строительства, предоставив кредит, ЗТЗ – реализует проект. Объем инвестиций составляет 35 млрд рублей.

На днях ЗТЗ, который после неудачи с ЛПЗ в Ярцево вел переговоры о партнерстве с "Уральской сталью" "Металлоинвеста" (были прекращены в июле), договорился с "Челябинским трубопрокатным заводом" о создании промышленной группы.

Смоленская область Ярцево

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