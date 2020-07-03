Трубный рынок на фоне слабого спроса обсуждает сценарии консолидации. Обзор

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Меньше года назад основной акционер подмосковного "Загорского трубного завода" Денис Сафин в интервью "Интерфаксу" говорил, что дальнейшее падение цен на трубы большого диаметра может привести к консолидации отрасли. Приблизительно тогда же стали появляться слухи, что сам ЗТЗ обсуждал продажу актива со сталелитейщиками, но безрезультатно. О том, что определенная консолидация отрасли не помешает, заявлял агентству и вице-президент ТМК Владимир Шматович. С тех пор динамика цен на трубы большого диаметра не претерпела серьезных изменений, спрос на ТБД в России остался на минимальном уровне, а проблема перепроизводства сохранила свою остроту.

Пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, сокращение капвложений нефтяников и заказчиков из нефтегазового сектора, дальнейшее снижение спроса на трубную продукцию вновь вынудили российских трубников вернуться за стол переговоров и обсуждать вопросы возможной консолидации. Слухи о возможных M&A-сделках подогревают и корпоративные процессы их потенциальных участников: одна компания вдруг решила выкупить миноритариев (тем самым открывая себе дорогу к любым вариантам альянсов), другая - свернула подготовку к IPO настолько резко, что даже сочла необходимым оперативно очистить совет директоров от приглашенных под будущую публичность иностранцев.

Товара много, купец - один

Как рассказали "Интерфаксу" сразу несколько источников в трубной отрасли, основным участником возможной M&A-сделки на трубном рынке может стать группа ЧТПЗ Андрея Комарова, которая в начале мая по сути отказалась от планов IPO, констатировав "негативные события последних месяцев на международных рынках капитала". Главными претендентами на актив называют "Трубную металлургическую компанию" Дмитрия Пумпянского и ЗТЗ, совладельцем которого является сооснователь и партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николай Егоров.

"Рассматривалось как один из возможных вариантов создание альянса с ТМК, в данном случае речь не шла о потере контроля", - рассказал один из собеседников агентства, близкий к ЧТПЗ, отметив, что консолидация обсуждалась на базе бизнеса по выпуску бесшовных труб.

Другой отраслевой источник также подтвердил переговоры: по его данным, речь шла о покупке челябинского завода ТМК, но "компании не смогли договориться".

В ЧТПЗ и ТМК отказались от комментариев.

Вторым претендентом на активы ЧТПЗ источники называют "Загорский трубный завод", обсуждение потенциальной сделки с которым еще продолжается. "ЗТЗ ведет более агрессивные переговоры", - отметил один из собеседников, обратив внимание, что у завода по-прежнему не выбрана площадка для реализации проекта по выпуску бесшовных труб.

В ЗТЗ от комментариев отказались.

Как площадку для нового проекта - производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) - ЗТЗ рассматривал принадлежащую "Металлоинвесту" "Уральскую сталь". Однако анонсированная в конце января, незадолго до коронавирусного шторма, сделка в итоге распалась: в четверг "Металлоинвест" объявил, что компании отказались от партнерства на базе "Уральской стали".

Еще один собеседник "Интерфакса" не исключил, что основными действующими лицами новой M&A-сделки могут стать ЗТЗ и ТМК, которая в апреле неожиданно для рынка выставила оферту своим миноритариям. Компания Пумпянского готова выкупить с рынка до 358,8 млн обыкновенных акций по цене 61 руб. за акцию. Это почти весь объем акций в свободном обращении, за исключением квазиказначейских и тех, которыми владеют представители менеджмента и члены совета директоров. Тогда же ТМК объявила о намерении осуществить делистинг ГДР на Лондонской фондовой бирже и о возможности прекращения программы депозитарных расписок после завершения оферты. Кроме того, ТМК не исключила в будущем возможности делистинга с Московской биржи.

После тяжелого продолжительного профицита

По оценкам отраслевых компаний, существующие сейчас мощности по бесшовным трубам на российском рынке (их производят ТМК и ЧТПЗ) с избытком закрывают его потребности: они оцениваются в 4,1 млн тонн, а с учетом плана по вводу бесшовного стана ОМК в 2021 году превысят 4,5 млн тонн. При этом емкость российского рынка бесшовных труб в 2019 году составила 2,9-3 млн тонн и в ближайшие годы будет оставаться примерно на этом же уровне.

На данный момент на российском трубном рынке пять основных игроков - ЧТПЗ, ТМК, ЗТЗ, "Объединенная металлургическая компания" Анатолия Седых и "Ижорский трубный завод" "Северстали" Алексея Мордашова. По оценкам Фонда развития трубной промышленности, на конец 2019 года уровень загрузки предприятий по производству ТБД, а также сварных труб среднего и малого диаметра, составлял 37-48%. В сегментах по выпуску бесшовных и сварных нарезных труб ситуация выглядела несколько лучше - загрузка достигала 60-70%. Переинвестированность отрасли признают и сами трубники. "Можно уверенно сказать, что были допущены глобальные просчеты людей, которые вводили мощности, и банков, которые их кредитовали", - отмечал ранее Шматович из ТМК.

Оживления игрокам периодически добавляет Загорский завод, впервые в 2016 году появившись на профицитном рынке ТБД с дополнительными мощностями по ТБД в 500 тыс. тонн, а осенью прошлого года ЗТЗ объявил о совместном с ВТБ проекте по выпуску OCTG мощностью 400-450 тыс. тонн.

По мнению главы аналитического департамента БКС Кирилла Чуйко, в трубной отрасли существуют предпосылки для новых сделок по слияниям и поглощениям, укрупнению отрасли и, возможно, появлению монополиста.

"На рынке ТБД уже давно наблюдается переизбыток мощностей, и теоретически консолидация в отрасли могла бы снизить конкуренцию и положительно сказаться на ценах, - сказал "Интерфаксу" Андрей Лобазов из "Атона". - Однако вероятность такого сценария весьма невелика. Благодаря продаже IPSCO ТМК удалось существенным образом снизить долговую нагрузку и навряд ли компания захочет ее вновь повышать. ЗТЗ - относительно небольшой игрок, в планах которого была постройка нового завода по производству бесшовных труб".