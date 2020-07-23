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Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет
Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи во втором квартале 2020 года снизился на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи.

В первом квартале текущего года экономика страны сократилась на 1,3%. Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые с 2003 года, отмечает Nikkei. Падение ВВП стало максимальным с 1998 года.

В годовом выражении ВВП в апреле-июне сократился на 2,9% после подъема на 1,4% тремя месяцами ранее.

При этом аналитики ожидали меньшего снижения показателей - на 2,3% в квартальном выражении и 2% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экспорт Южной Кореи в минувшем квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.

Потребительские расходы выросли на 1,4%, благодаря увеличению расходов на товары длительного пользования.

Хроника 27 января – 23 июля 2020 годаЭкономический кризис
Южная Корея

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