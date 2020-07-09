Китайский телеканал сообщил, что пропавший мэр Сеула найден мертвым

Полиция на месте поиска мэра Сеула Пак Вон Суна Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Сеула Пак Вон Сун, объявленный ранее пропавшим без вести, обнаружен мертвым, сообщает китайский телеканал CGTN и сайт CTWANT.

Между тем, ни южнокорейские СМИ, ни официальные лица пока эту информацию не подтвердили.

Ранее в четверг сообщалось, что полиция ведет поиски Пак Вон Суна. В полицию с информацией об исчезновении обратилась дочь политика.

Мэр Сеула Пак Вон Сун Фото: EPA/Vostock-photo

В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.

Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он является активистом-правозащитником. Он также является учредителем ряда общественных и гражданских организаций.