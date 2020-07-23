В Россию прилетела четвертая группа специалистов из Германии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В ночь на четверг в "Домодедов" приземлился четвертый спецрейс со специалистами, журналистами и дипломатами из Германии, а также дипломатами из других стран Евросоюза, Норвегии и Канады, сообщили в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП).

Рейс вылетел из Франкфурта-на-Майне, в Москву прибыли больше 150 человек. Помимо дипломатов, среди них представители концернов Bosch и BMW, компаний среднего бизнеса.

Предправления палаты Матиас Шепп через пресс-службу поблагодарил российское правительство "за очередную возможность въезда в страну специалистов".

Такие спецрейсы организуют с начала июня в условиях все еще закрытых границ. В Россию они перевезли больше 450 человек из Германии и ЕС.