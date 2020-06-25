В РФ за последние недели после "COVID-каникул" вернулись 110 топ-менеджеров из Европы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Спецрейсом авиакомпании Lufthansa из Германии в четверг в московский аэропорт "Домодедово" прибыла очередная группа европейских топ-менеджеров, которые возобновят работу в РФ, сообщили "Интерфаксу" в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП).

"Это уже второй спецрейс из Германии с топ-менеджерами на борту. Сегодня в Москву прибыли 60 топ-менеджеров, из них около 40 - из Германии. Остальные - из Италии, Франции, Нидерландов и Австрии. Среди вернувшихся в Москву бизнесменов представители таких компаний, как Mercedes, SAP и Liebherr. Эти специалисты застряли в Германии и в других странах Европы в связи с антикоронавирусными мерами", - сказал собеседник агентства.

В ВТП напомнили, что первый спецборт с европейскими предпринимателями прибыл в столицу РФ две недели назад, 11 июня. По инициативе палаты и посольства ФРГ в Москве российское правительство разрешило Lufthansa первой из европейских авиакомпаний доставить работающих в России европейских топ-менеджеров и бизнесменов. В первой группе в Москву прибыли 50 предпринимателей.

С момента закрытия российских границ ВТП, как в официальных обращениях, так и неофициально, призывала разрешить вернуться в РФ иностранным топ-менеджерам.

"В начале апреля палата ВТП направила соответствующие письма в правительство и в Кремль. В середине мая ВТП еще раз написала письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, которое также было подписано другими бизнес-объединениями, такими как Ассоциация европейского бизнеса (AEB), Ассоциация итальянских промышленников в России (Confindustria Italia) и Федеральной экономической палатой Австрии. Посольство Германии в РФ поддержало эту инициативу и начало переговоры с российским правительством об организации спецрейса Lufthansa", - отметили в пресс-службе палаты.

Российско-Германская внешнеторговая палата насчитывает свыше 900 компаний-членов и является крупнейшим объединением иностранного бизнеса в России.

Согласно статистике Бундесбанка, чистые прямые инвестиции немецких компаний в РФ за последние два года были рекордными и составили 3,3 и 2,1 млрд евро в 2018 и 2019 годах соответственно.