Coca-Cola начала производство в РФ энергетика

Фото: Coca-Cola

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Coca-Cola начала производство в России энергетического напитка под названием Coca-Cola Energy, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. В его составе содержатся кофеин, экстракт гуараны и витамины группы В, но нет таурина.

Производство запущено на заводе боттлера в Ростовской области - Coca-Cola HBC - на действующих линиях. Это одно из крупнейших предприятий компании, где производятся газированные напитки, вода и соки. Coca-Cola HBC уже сотрудничает с крупным производителем энергетиков - Monster Beverage Corporation (бренды Black Monster и Burn), организуя розлив и дистрибуцию его напитков.

Планируемый объем производства Coca-Cola Energy и инвестиции в него представитель компании не называет. Чтобы создать крупного игрока, необходимо выпускать несколько миллионов литров в год, оценивает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Если речь идет о производстве на действующих линиях, то затраты будут в основном в продвижение, замечает источник, близкий к одному из производителей напитков.

Инвестиции в продвижение на этапе запуска могут составить до 500 млн рублей, помимо традиционной рекламы это еще и продвижение в социальных сетях и местах продаж, промоакции, считает директор брендингового агентства Depot Алексей Андреев.

Продавать новый напиток компания собирается по всей России и уже договорилась о поставках с ключевыми розничными сетями, сказал представитель Coca-Cola. Это подтверждают представители "Ленты" и "Перекрестка". Крупнейший в Восточной Сибири ритейлер "Командор" ведет переговоры о поставках, сообщил его представитель.

В рознице Coca-Cola Energy будет стоить в среднем 90 рублей за 250 мл, сообщил представитель компании. Это довольно дорого, считает представитель "Балтики": свой Flash Up компания продает по 55 рублей за банку 0,25 л и 53 рублей за пластиковую бутылку 0,5 л. А Adrenaline Rush и Red Bull как раз стоят около 90 рублей, следует из данных сайтов онлайн-ритейлеров.

Продажи энергетических напитков в России растут высокими темпами, опережая рынок безалкогольных напитков в целом, объясняет представитель компании решение запустить проект. Это подтверждают и данные Nielsen: в сентябре 2018 годы- августе 2019 года продажи энергетических напитков выросли в литрах на 28,8%, тогда как весь рынок напитков стагнирует. Энергетики - одна из самых быстрорастущих категорий в продажах не только безалкогольных напитков, но и всех продуктов питания, отмечает директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич.

На этом рынке лидируют Adrenaline Rush (PepsiCo) с долей 28,6%, Red Bull (13,5%) и Flash Up (11,4%), по данным Euromonitor International.

Американская Coca-Cola - крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков с выручкой $31,9 млрд в 2018 г., но собственного энергетика до недавнего времени у нее не было - она начала его производство только в апреле 2019 г. и продает уже в 25 странах.