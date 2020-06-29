"Яндекс" при размещении акций на рынке и в пользу группы инвесторов привлек $1,06 млрд

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" подвел итоги размещения акций на рынке в рамках SPO и в пользу группы инвесторов.

Как говорится в сообщении компании, андеррайтер SPO банк Goldman Sachs реализовал имевшийся у него опцион и приобрел дополнительно 1 218 274 новые акции "Яндекса" по цене размещения - $49,25 - на общую сумму $60 млн. В связи с этим общий объем SPO увеличился с $400 млн до $460 млн, размещена 9 340 101 акция класса "А", сказано в сообщении.

Изначально объем SPO планировался на уровне $200 млн (и опцион андеррайтера на $30 млн), но в ходе сбора заявок на прошлой неделе компания решила удвоить размер сделки.

Параллельно, как и планировалось, "Яндекс" привлек еще $600 млн в рамках частного размещения в пользу трех инвесторов: "ВТБ Капитала", Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited его партнеров по Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова. Они приобрели по 4 060 913 новых акций класса "А", в сумме - 12 182 739 акций.

Таким образом, всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получил $1,06 млрд, разместив 21 522 840 новых акций класса "А".

Как сообщала компания, инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю".

Параллельно с размещением акций компания объявила о завершении партнерства со Сбербанком, в рамках которого компания выкупает долю кредитной организации в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. Одновременно Сбербанк выкупает долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб., и всего "Яндексу" придется заплатить 39,6 млрд руб., то есть около $570 млн. Таким образом, "Яндекс", и ранее располагавший значительными свободными денежными ресурсами, по итогам сделок со Сбербанком и размещения акций останется "в плюсе" почти на $0,5 млрд.

По условиям сделки ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%.

Также в течение двух лет "Яндекс", если ему потребуется внешнее финансирование для "Яндекс.Маркета" или других проектов в области электронной коммерции, должен будет предложить своим новым инвесторам поучаствовать в этом финансировании. Действие этого обязательства может быть продлено еще на год - вместе с обязательством новых инвесторов не продавать акции "Яндекса".

Основной акционер "Яндекса" - основатель компании Аркадий Волож, ему до последних сделок принадлежало 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.