"Яндекс" во II квартале выкупил в рамках buyback 700 тыс. акций

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Интернет-компания "Яндекс" выкупила с рынка 700 тысяч акций класса А во II квартале 2020 года в рамках ранее объявленной программы buyback на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании.

Сумма, которую "Яндекс" потратил на выкуп ценных бумаг, не раскрывается.

В конце апреля операционный и финансовый директор Грег Абовский сообщал, что компания с начала запуска программы buyback выкупила с рынка 4,5 млн акций класса A. По его словам, интернет-компания потратила на выкуп около половины от общей суммы для реализации программы в размере $300 млн.

"Яндекс" заявил о запуске программы выкупа акций класса A в ноябре 2019 года. Компания сообщала, что "акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке". Точные сроки и объем выкупа будут зависеть от ряда факторов, включая рыночные, говорили в "Яндексе". В свою очередь аналитики отмечали, что программа запланирована на год.