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"Трансконтейнер" запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России оператор фитинговых железнодорожных платформ для перевозки контейнеров, а также крупнейший владелец самих контейнеров "Трансконтейнер" запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на телеграмму президента компании Александра Исурина.

Телеграмма была разослана в филиалы компании в конце июня. То есть, компания запрещает возить свои контейнеры в полувагонах и другим операторам, подтвердил изданию сотрудник компании-партнера "Трансконтейнера".

Перевозки контейнеров в полувагонах в России запрещены приказом РЖД от 2014 года. В июне 2020 года владелец Первой грузовой компании, крупного оператора полувагонов Владимир Лисин предложил снова разрешить перевозки контейнеров полувагонами, объяснив, что полувагонов много и они простаивают. Операторы фитинговых платформ, прежде всего - "Трансконтейнер" и FESCO, выступили против, указав, что перевозка контейнеров полувагонами небезопасна.

Запрет "Трансконтейнера", введенный до принятия окончательного решения, носит упреждающий характер, это некий сигнал участникам рынка, сказали "Ведомостям" сотрудники двух железнодорожных операторов. "Вопрос сейчас обсуждается со всеми участниками рынка", - напомнил представитель РЖД.

"Трансконтейнеру" принадлежат около 84 000 крупнотоннажных контейнеров (всего в стране их задействовано около 300 000), а также около 30 000 фитинговых вагонов-платформ для их транспортировки.

Трансконтейнер Fesco Первая грузовая компания РЖД Владимир Лисин

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