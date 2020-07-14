РСПП попросил вернуть грузовладельцам право выбирать вид подвижного состава для перевозок

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Грузовладельцы должны иметь возможность самостоятельно выбирать не только железнодорожного оператора, но и вид подвижного состава, наилучшим образом подходящего для конкретной перевозки, считает Российский союз промышленников и предпринимателей.

"Решение вернуть грузовладельцам право самостоятельно выбирать вид подвижного состава (полувагон) для перевозки контейнеров во внутреннем сообщении является экономически обоснованным и принципиально важным шагом, эффективно меняющим качество железнодорожных грузоперевозок, так как данный шаг способствует оживлению российской экономики, привлечению дополнительного объема контейнезированных грузов различной номенклатуры и увеличивает тем самым погрузку ОАО "РЖД", - говорится в письме главы РСПП Александра Шохина первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 14 июля, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Речь снова идет о возобновлении перевозок контейнеров в полувагонах. Первое письмо с предложением включить перевозки контейнеров в полувагонах в нацплан восстановления экономики РФ было направлено Белоусову в конце июня.

Сейчас в условиях моратория грузоотправитель обращается только к операторам, у которых есть подвижной состав для перевозки контейнеров, а именно - фитинговые платформы. "В случае отмены моратория выбор грузоотправителей существенно расширяется: они наряду с операторами фитинговых платформ могут заключать договоры на перевозку контейнеров, например, и с ПГК ("Первая грузовая компания", актив Владимира Лисина - ИФ), и с ФГК ("Федеральная грузовая компания", "дочка РЖД - ИФ), и с другими владельцами и операторами полувагонов", - пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией РСПП.

По мнению бизнес-объединения, самостоятельный выбор подвижного состава и использование полувагонов для перевозки контейнеров также повысит провозную и пропускную способность Восточного полигона и эффективность сети РЖД благодаря обратной загрузке контейнерами, приходящими по импорту в порты Дальнего Востока (в настоящее время полувагоны идут порожними при возвращении с Дальнего Востока). Шохин также обращает внимание на сокращение в этом случае сроков доставки грузов. "Перевозки контейнеров в полувагонах увеличат погрузку на сети за счет перетекания с других видов транспорта и меньшей стоимости перевозки контейнеров в полувагонах", - отмечается в письме.

Важным аспектом принятия такого решения также "является снижение затрат грузоотправителей в период замедления темпов развития экономики: затраты на аренду фитинговых платформ выше, чем ставка аренды на полувагоны; уменьшение нагрузки на припортовую железнодорожную инфраструктуру, уменьшение номенклатуры подвижного состава и оптимизации вагонопотоков", говорится в документе.

Стивидоры VS контейнеры в полувагонах

Новое письмо главы РСПП Белоусову было направлено в день проведения заседания Ассоциации морских торговых портов (АСОП) по полувагонам и контейнерам, на котором этот вопрос обсуждался металлургами и портовиками накануне совещания у главы РЖД Олега Белозерова, рассказал один из собеседников "Интерфакса".

В заседании АСОП приняли участие представители стивидорных компаний, входящих в ассоциацию, а также представители ПГК, "Трансконтейнера", "Русской стали", "Евросиб-СПб-Транспортные системы" и НЛМК.

Протокол по итогам заседания пока еще не подписан, единой позиции по вопросу выработано не было. Как сказал один из его участников, против перевозки контейнеров в полувагонах высказались Global Ports ("Первый контейнерный терминал", "Восточная стивидорная компания", "Петролеспорт", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик"), FESCO ("Владивостокский морской торговый порт"), "ДелоПортс" ("НУТЭП", входит в группу "Дело"), "Феникс" (терминал "Бронка", Санкт-Петербург), "Балтийская стивидорная компания" (Калининград, входит в группу НМТП). Суммарно эти компании контролируют около 70% контейнерного грузооборота российских портов, добавил собеседник агентства.

Основные аргументы портовиков против полувагонов таковы: увеличение времени обработки грузов в портах, отбрасывание транспортно-логистического рынка на годы, а возможно, и десятилетия назад, использование клиентами "серых схем" для удешевления перевозки с использованием полувагонов.

Кроме того, портовые организации говорят о возможных технологических проблемах с погрузкой и разгрузкой полувагонов в портах, финансовых потерях для грузоотправителей. "Порты пересмотрят тарифы на обработку грузов в сторону повышения из-за увеличения сроков и сложности обработки контейнеров в полувагонах, страховые компании увеличат размер страховой премии из-за более высокого риска повреждения контейнера при перевозке в полувагонах, владельцы контейнеров введут повышающие коэффициенты при перевозке контейнеров в полувагонах", - пояснил собеседник "Интерфакса", участвовавший в заседании.

В то же время порты пока не могут до конца оценить трудозатраты и время на обработку полувагонов. "Одно дело погрузить на платформу, другое - в полувагон: надо крепить, чтобы не болтался, чтобы не повредить и вагон, и контейнер, и обеспечить безопасность движения", - сказал один из собеседников на рынке контейнерных перевозок.

Поддержал снятие запрета на работу с полувагонами транспортный холдинг T.A.Management (ООО "Управление транспортными активами" Владимира Лисина).

Новые правила

Кампания по снятию введенного в 2014 г. ограничения на перевозки контейнеров в полувагонах началась 15 июня. Ее инициатором выступил владелец ПГК Владимир Лисин, указывающий на возможность вовлечь в оборот 100 тыс. простаивающих полувагонов (в целом их в стране - более 500 тыс.), писал "Коммерсантъ". Белозеров тогда "на 99% поддержал" такую инициативу.

Фактически это означает изменение "правил игры" в контейнерном сегменте, где ослабнут позиции игроков, купивших дорогостоящие фитинговые платформы: на их рынок войдут операторы полувагонов, которые будут готовы возить дешевле, поскольку нуждаются в обратной загрузке из портов Дальнего Востока, отмечал "Коммерсантъ".

Владельцы фитинговых платформ пытаются предотвратить изменения. В своих письмах Белоусову и Белозерову они говорили, что перевозка контейнеров в полувагонах угрожает безопасности движения, противоречит требованиям ГОСТ, создает излишнюю нагрузку на инфраструктуру, ведет к увеличению времени перегруза контейнеров и лишает вагоностроителей заказов на вагоны. Также операторы отмечали, что при изменении конъюнктуры рынка угля полувагоны вернутся к обычным операциям, и контейнерные перевозки не будут обеспечены подвижным составом.

Сторонники отмены запрета - в первую очередь, операторы полувагонов и грузоотправители - ожидают падения затрат на перевозки контейнеров: с 1,3 тыс. руб. за платформу в сутки до 800 руб. за полувагон. Так, "Русская сталь" (среди учредителей - НЛМК Лисина) на встрече Белозерова с грузоотправителями 30 июня просила ввести эту меру для повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках за счет снижения затрат на транспортировку, писал ранее "Коммерсантъ".

"Мы считаем, что необходимо возобновить перевозки контейнеров в полувагонах. Это решение даст ряд позитивных эффектов для отрасли. Оно позволит повысить эффективность использования парка полувагонов, в особенности на тех направлениях, где нет их обратной загрузки традиционными грузами: углем, рудой, инертными материалами и т.п., как, например, на Восточном полигоне, но есть существенный поток приходящих по импорту контейнеров, - передала пресс-служба НЛМК "Интерфаксу" слова вице-президента по логистике группы Сергея Лихарева - Решение также позволит повысить общую эффективность работы сети РЖД в целом за счет сокращения разнонаправленных порожних вагонопотоков, что должно привести к снижению тарифов на перевозку контейнеров и повышению конкурентоспособности российских транзитных железнодорожных маршрутов".

О том, что перевозка контейнеров в полувагонах позволит составить конкуренцию традиционным фитинговым платформам, говорят и в "Магнитогорском металлургическом комбинате" Виктора Рашникова. "Включение в перевозку контейнеров парка полувагонов потенциально приведет к снижению ставок фитинговых платформ, что, в свою очередь, удешевит логистику и позволит ММК получать большую прибыль от поставок металла на зарубежные рынки", - сказал "Интерфаксу" начальник управления логистики комбината Андрей Бердников. Кроме того, перевозка контейнеров в полувагонах позволит снизить нагрузку на сеть РЖД, разгрузить инфраструктуру Восточного полигона и сделает для ММК более доступными рынки Дальнего Востока.