Владелец ПГК Лисин предложил возить контейнеры в полувагонах

Сейчас контейнеры разрешено возить только на фитинговых платформах, Лисин предложил это ограничение отменить

Владимир Лисин Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Владелец "Первой грузовой компании" (ПГК) Владимир Лисин предложил вернуться к практике перевозок контейнеров в полувагонах. Он выдвинул эту инициативу на онлайн-обсуждении общенационального антикризисного плана с бюро правления РСПП.

"У нас сейчас на отстое (не задействованы в перевозке грузов. - ИФ.) 100 000 вагонов. То есть создали профицит, сильный причем. И решений пока никаких на эту тему нет", - заявил он.

В ПГК проанализировали ситуацию на предмет того, где еще можно использовать эти вагоны.

"Оказывается, у нас еще до сих пор старая норма существует, придуманная, наверное, когда-то в чьих-то интересах, о том, что контейнеры можно возить только на фитинговых платформах. Есть предложение вовлечь сейчас полувагоны (в этот контейнерооборот. - ИФ.), - отметил он. - Ничего для этого лишнего не требуется: были какие-то старые постановления - якобы будут разрушаться контейнеры, которые и при штормах стоят (без повреждений. - ИФ.)".

"Все страны СНГ перевозят (контейнеры. - ИФ.) в полувагонах в том числе, мы - фитинговыми платформами только. Это значит, обязательно будет порожний пробег, в этой ситуации вагоны будут продолжать стоять. Надо вернуться (к старой практике. - ИФ.) и задействовать (парк. - ИФ.). Это, на мой взгляд, повысит пропускные способности железных дорог и даст возможность людям дополнительно направлять грузы", - подчеркнул Лисин.

В правительство пообещали проработать это предложение

Гендиректор РЖД Олег Белозеров назвал предложение Лисина "интересной" и "хорошей" антикризисной мерой и предложил обсудить ее с Минтрансом.

"Я правильно понимаю, что вы поддержали косвенно то, что Владимир Сергеевич (Лисин - ИФ) сказал?" - уточнил у главы РЖД первый вице-премьер Андрей Белоусов. "На 99% - поддерживаем. Нам нужно понять, может быть, какие-то нюансы - прописать дополнительно. А так - идея хорошая", - ответил Белозеров.

"Владимир Сергеевич, вы можете написать мне письмо, я тогда просто на него поручение дам Минтрансу вместе с вами, с "Российскими железными дорогами" проработать этот вопрос и внести уже предложения в установленном порядке?", - спросил Белоусов. "Да, я подготовлю письмо, Андрей Рэмович. (...) Я полностью справку вам составлю и отправлю", - сказал бизнесмен.

"Вся нормативная документация есть. У нас фактически и РЖД - правильно сейчас сказал руководитель (монополии. - ИФ.) - согласились с этим. Там еще какие-то остались нюансы у надзора (контролирующих органов. - ИФ.) по поводу того, что когда-то кто-то запрещал", - добавил Лисин. Белоусов отметил в этой связи, что попросит коллег проработать этот вопрос.

На рынке полувагонов рассказали, кому пойдет на пользу эта инициатива

Собеседник "Интерфакса" на рынке полувагонов сомневается, что разрешение возить контейнеры в полувагонах серьезно потеснит позиции фитинговых операторов: регулярные ускоренные сервисы подстроены именно под платформы, технология погрузки в порту отточена, постановка контейнеров на вагоны с упорами-фиксаторами идет "как подача патронов в автомате Калашникова" - быстро и четко.

При загрузке же в полувагоны в силу разнообразности их конструкций требуется дополнительное жесткое крепление контейнеров - деревянными брусками или проволокой - что существенно увеличивает временные затраты, отметил эксперт. В противном случае, по его словам, при торможении контейнер просто "вынесет" торцевую стенку полувагона. Именно поэтому и возник нормативный вакуум - по сути, запрета на отправку контейнеров в полувагонах не было, в 2010-х годах. появились лишь ограничения на выдачу технических условий для транспортировки, подчеркнул собеседник "Интерфакса".

"Скорее можно говорить о том, что при одобрении инициативы Лисина повысится ценовая доступность повагонных или мелкогрупповых отправок контейнеров. Особенно в "медвежьих углах" вроде Якутии, куда одиночные фитинговые платформы отправлялись неохотно из-за отсутствия обратной загрузки. Хотя, конечно, владельцы полувагонов получат дополнительную загрузку в условиях падения перевозок", - добавил он.

Основные владельцы полувагонов в России, помимо "Первой грузовой компании" Лисина - "Федеральная грузовая компания" ("дочка" РЖД), Globaltrans (актив Андрея Филатова, Никиты Мишина, Константина Николаева, Александра Елисеева и Сергея Мальцева, free float - 56,9%), "Нефтетранссервис" Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда, а также "Модум-Транс" Дмитрия Артякова и Андрея Бокарева.

В числе крупнейших владельцев фитинговых платформ - "Трансконтейнер" группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" Зиявудина Магомедова, GHP Group и TPG, free float - 22%) и "Евросиб" Дмитрия Никитина.