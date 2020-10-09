РЖД допустила перевозку контейнеров в полувагонах на малодеятельных линиях

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В ОАО "РЖД" допускают перевозки контейнеров в полувагонах на малодеятельных участках либо для оптимизации логистики промышленных предприятий, но считают, что до завершения испытаний говорить об этом рано. Об этом заявил замглавы компании Алексей Шило.

Также он отметил, что нужно понимать востребованность такой услуги.

"Мы в рамках исследования этого вопроса с многими крупными и небольшими компаниями проговорили. Какую-то заинтересованность выразили только отдельные предприятия", - напомнил он.

"Первая группа - это те, где есть большой входной поток в полувагонах. Условно, металлургическая компания, которая получает металлолом в полувагонах, а хотела бы возить в контейнере, чтобы порожние пробеги исключить. Привезли металлолом, погрузили ящик с продукцией в полувагон, увезли конечному потребителю, и потом полувагон снова вернулся с металлоломом. Там нет специальных терминалов, и, чтобы им возить контейнеры, нужно свою инфраструктуру под фитинговые платформы развивать", - сказал Шило. По его словам, таких компаний немного.

"Вторая группа - это грузоотправители, которые сегодня работают на тех направлениях, где в принципе нет терминалов, грузовых дворов, которые могли бы эту услугу им оказать. Малодеятельные участки Севера, Якутия, "тобольское" направление - куда крупным игрокам типа "Трансконтейнера" заходить нецелесообразно. Везти туда несколько платформ для них экономически необоснованно. Все-таки они нацелены на быстрый трафик между крупными терминалами", - добавил он.

"Вот в этих двух сегментах, по мнению РЖД, не нарушая баланс между крупными игроками (рынка контейнерных перевозок. - ИФ.), было бы целесообразно дать возможность грузоотправителям возить контейнеры в полувагонах со всеми оговорками", - заявил Шило.

В то же время, он подчеркнул, что предварительно для этого нужно разработать и опробовать схему перевозки контейнера в полувагоне, "которая была бы всеми признана и была бы безопасной".

"Мы не на пустом месте в 2014 г. запретили перевозку контейнеров в полувагонах, потому что те схемы, которые использовались, приводили к повреждению вагона и контейнера. Цель - этого избежать", - сказал топ-менеджер.

"(Приемлемая - ИФ) схема сегодня есть. Мы используем там новые средства крепления, которых не было в 2014 г., в частности, пневмооболочки. По нашей идее, контейнер должен быть туго зажат внутри контура полувагона, чтобы никуда не мог сместиться: пневмопакеты поставили, их надули, контейнер в таком состоянии будет ехать", - заявил замглавы монополии.

Но для запуска этой технологии должны пройти испытания, "чтобы все согласились" с ней. "Эти испытания не завершены пока. Сроки не регламентированы. Определенное количество поездок нужно будет сделать, нужно провести тест на соударение", - отметил Шило.

"Важный аспект - это тоже коллеги из контейнерного бизнеса должны учитывать: при любых раскладах получается, что перевозка контейнера в полувагоне дороже. В нашем понимании - это дополнительная опция для тех, кому не совсем удобно по каким-то причинам работать с терминалами, с организованными поездами с фитинговыми платформами", - подчеркнул он.

Топ-менеджер напомнил, что сейчас РЖД продолжают международные перевозки контейнеров в полувагонах. "Мы порядка 2 тыс. контейнеров с начала года перевезли. Получаем их из-за рубежа и везем по своей территории в рамках СНГ. Например, из Прибалтики в московский регион. Из Казахстана - в Поволжье и так далее. В соседних странах не запрещено это делать, и мы им запретить не можем: наш внутренний локальный документ не является для них основанием", - сказал замглавы РЖД.