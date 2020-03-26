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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Apple обдумывает возможный перенос на несколько месяцев выпуска первой линейки iPhone 5G из-за пандемии коронавируса, которая угрожает спросу и нарушает график производства, узнала Nikkei Asian Review.

Экономический кризис

Выпуск линейки первоначально планировался на сентябрь 2020 года. Газета напомнила, что с презентацией гаджета, поддерживающего 5G, Apple уже отстала от конкурентов - Samsung Electronics и Huawei Technologies.

О внутренних переговорах о возможной отсрочке сообщили три источника компании. Другие источники в цепочке поставок Apple добавили, что отрочку могут вызвать практические сбои.

"Даже если отложить в сторону проблемы с поставками, Apple обеспокоена, что текущая ситуация существенно ослабит желание потребителей обновить свои смартфоны, в результате чего реакция на выход первой линейки iPhone 5G может быть сдержанной", - сказал один из источников газеты. По его словам, компании нужно, чтобы "первый iPhone 5G стал хитом".

На этой публикации акции компании подешевели на 0,55% по итогам торгов в среду. В ходе дополнительных торгов они отыграли потери и подорожали на 0,8%.

Apple Samsung Huawei США

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