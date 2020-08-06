Шахназаров оценил в 100 млн рублей ущерб "Мосфильма" от коронавируса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Потери ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" за период пандемии составили около 100 млн рублей, сказал журналистам гендиректор компании Карен Шахназаров.

По его словам, "Мосфильму" уже удалось вернуться к докоронавирусным показателям: "К нашему удивлению, мы сейчас восстановились".

Советник президента Владимир Толстой ранее предупреждал, что на восстановление кинематографической отрасли после коронавируса может потребоваться около трех лет, и для поддержки отрасли будет создан оперативный штаб, куда войдут представители Фонда кино и Минкультуры.