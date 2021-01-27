Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

"Мосфильм" будет перечислять не более 5% от прибыли в бюджет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Киноконцерн "Мосфильм" должен перечислять не более 5% процентов от прибыли в федеральный бюджет в 2021-2024 годах, правительству поручено до 1 апреля принять соответствующее решение. Речь идет от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Это одно из поручений президента Владимира Путина, сформулированных по итогам октябрьского заседания совета по культуре и искусству. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Министерству просвещения совместно с Минкультуры поручено до 1 июня рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ.

Мосфильм Минкультуры Минпросвещения Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз
Умершие знаменитости

В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор

В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Что случилось этой ночью: суббота, 16 января

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит режиссер Пон Чжун Хо

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

В Латвии найдены утерянные витражи павильона ВДНХ

Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID

Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID

Церемонию "Грэмми" перенесли на 14 марта из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');