"Мосфильм" будет перечислять не более 5% от прибыли в бюджет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Киноконцерн "Мосфильм" должен перечислять не более 5% процентов от прибыли в федеральный бюджет в 2021-2024 годах, правительству поручено до 1 апреля принять соответствующее решение. Речь идет от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Это одно из поручений президента Владимира Путина, сформулированных по итогам октябрьского заседания совета по культуре и искусству. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Министерству просвещения совместно с Минкультуры поручено до 1 июня рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ.