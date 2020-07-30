Киностудия Горького откажется от выпуска блокбастеров

Вместо этого студия сосредоточится на создании "доброго" кино

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького планирует отказаться от фильмов-блокбастеров и выпускать доброе молодежное и детско-семейное кино, сообщила во время презентации ребрендинга студии ее гендиректор Юлиана Слащева.

"Детское, юношеское и молодежное - это как раз тот жанр, тот спектр игрового кино, который, правда, самый сложный, потому что студия много лет ничего не производила. И нам предстоит войти на очень конкурентный рынок, который уже существует. Но может быть нас спасает то, что мы не собираемся идти в зону блокбастеров, а мы хотим действительно производить доброе, подростковое, молодежное и детско-семейное кино, которое очень сейчас востребовано и которого сейчас не хватает", - сказала Слащева.

Она отметила, что сейчас студии не выпускают подходящего контента для подростков и молодежи. "В 10 лет дети начинают вместе с родителями смотреть взрослый контент, а в 11 начинают его выбирать сами и это часто бывает брутальный, жестокий и совсем не тот контент, который вы хотите, чтобы смотрели ваши дети. Но смотрят они это потому, что нет другого, они смотрят либо иностранный (контент - ИФ) или российское (кино - ИФ), но взрослое", - добавила Слащева.

Также она сообщила, что студия планирует создавать документальные фильмы ко всем значимым датам, в частности, к юбилеям фильмов, известных режиссеров, которые работали на студии и об истории создания популярных фильмов. "Это в наших планах, думаем, что это будет очень познавательно и интересно смотреть", - сказала Слащева.

Также она сообщила, что "у нас есть проект по созданию в нашем сквере киностудии нескольких скульптурных композиций, приуроченных к юбилею наших известных режиссеров и актеров". "Пока не буду раскрывать всех тайн. Аллея наших великих людей планируется в сквере. Идет работа в этом направлении", - сообщила Слащева.

Гендиректор также рассказали, что киностудия будет сдавать в аренду реквизит и декорации студии после их реставрации. "15 тысяч наименований реквизита и декораций - это то, что мы инвентаризировали на сегодняшний день. В ближайшее время мы все это отреставрируем, каталогизируем и будем сдавать в аренду. Кинорынок сможет этим пользоваться - и костюмами, и декорациями", - сказала Слащева.

Она уточнила, что аренда начнет работать до конца года. Также студия запустит цех по производству декораций и костюмов. По словам Слащевой, киностудия Горького должна стать современной, удобной и полезной для кинорынка.

"Мы хотим создать на Киностудии имени Горького современный кинокластер, в котором будут крупные павильоны для больших съемок, небольшие павильоны, в которых можно снимать цифровой контент. Сегодня общая площадь павильонов 9 тысяч квадратных метров, 47 метров вспомогательных площадей, где могут размещаться творческие команды, продакшн и постпродакшн", - сообщила гендиректор.

Кроме того, киностудия Горького перезапустила продюсерский центр. "Для любой киностудии продюсерский центр - это сердце, душа, мотор. Все, что касается имущественного комплекса, для киностудии вторично, это на самом деле инструмент, чтобы работало первое, чтобы там творились фильмы, создавались проекты. Перезапуск этого направления произошел", - отметила Слащева.