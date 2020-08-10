ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует финансовым организациям продлить до конца года программы по реструктуризации задолженности и не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, у которых диагностирован коронавирус или сильно ухудшилось материальное положение, говорится в сообщении регулятора.

Изначально эти рекомендации были опубликованы Банком России в конце марта 2020 года в связи с распространением пандемии коронавируса в РФ. Предполагалось, что они будут действовать лишь до 30 сентября.

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям (МФО) "продолжать реструктурировать кредиты граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам". Также до конца года банкам рекомендовано реструктурировать кредиты и займы путем изменения валюты с иностранной на рубли в случае обращения заемщика.

Банкам, МФО и жилищным накопительным кооперативам (ЖНК) рекомендуется приостановить процедуры принудительного выселения должников (членов ЖНК) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание, или в связи с неуплатой взносов.

В случае нарушения заемщиком после 1 марта 2020 года обязательств по договору в связи с существенным снижением дохода или подтверждением у него или членов его семьи COVID-19 финорганизациям рекомендовано не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, до 31 декабря 2020 года.

Также регулятор просит страховщиков разрешить продлять клиентам сроки урегулирования страховых случаев, разрешить отсрочку платежей по договорам добровольного страхования, не начислять неустойку и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя до конца текущего года.

Кредиторам и бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе по реструктуризации по собственным программам кредиторов, осуществленной в IV квартале 2020 года.