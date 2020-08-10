Банк России снизит коэффициенты риска и распустит часть буфера по кредитам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Банк России для поддержания розничного кредитования снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года, говорится в сообщении регулятора.

Снижение надбавок в наибольшей степени коснется наименее рискованных заемщиков с низким показателем долговой нагрузки (ПДН), поэтому новая структура надбавок по-прежнему будет дестимулировать рост закредитованности, отмечает ЦБ. "При этом в результате снижения уровня надбавок не будет происходить увеличения требований к капиталу по кредитному портфелю по мере предоставления банками новых кредитов. Это будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов для граждан", - подчеркивает Банк России.

Кроме того, ЦБ решил снизить буфер (отменить надбавки к коэффициентам риска) по выданным до 31 августа 2019 года потребкредитам в рублях. "Отмена данных надбавок эквивалентна увеличению капитала банков на 168 млрд рублей. Это окажет поддержку нормативам банков в условиях роста расходов по формированию резервов и увеличит их кредитный потенциал", - отмечает ЦБ.

При этом у банков по-прежнему останется макропруденциальный буфер по потребкредитам объемом до 440 млрд рублей, накопленный за последний год действия надбавок. "В дальнейшем Банк России продолжит проводить контрциклическую политику в случае роста потерь банков по предоставленным кредитам", - заявил ЦБ.

Банк России отмечает, что с начала пандемии в сегменте потребительского кредитования наблюдалось сжатие кредитного портфеля. Так, темпы роста портфеля составили 1,7% в апреле, 0,2% в мае и 0,4% в июне. При этом, за июль задолженность снизилась на 0,3%. (по предварительным данным опроса крупнейших банков).

Замедление кредитования происходит как на фоне снижения спроса на кредиты со стороны населения (количество поданных заявок на получение кредита снизилось во II квартале по сравнению с I кварталом на 20-25%), так и из-за ужесточения требований банков к заемщикам, подчеркивает регулятор.

Кроме того, во II-III кварталах 2020 года часть населения столкнулась с резким временным снижением доходов в условиях действия ограничительных мер. "Даже в случае восстановления доходов данный факт приведет к росту значения ПДН новых заемщиков, соответственно, больше кредитов будет подпадать под более высокий уровень макропруденциальных надбавок. При этом по мере обновления кредитного портфеля растет доля кредитов, подпадающих под действие надбавок, повышенных с 1 октября 2019 года (средний уровень надбавок повысился за первую половину 2020 года с 65 до 71 п.п.). Это увеличивает требования к капиталу банков и способствует замедлению кредитования", - отмечает ЦБ.