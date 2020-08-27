Мишустина попросили решить проблему с ценами на бензин на Дальнем Востоке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) попросил премьер-министра Михаила Мишустина помочь решить тяжелую ситуацию с логистикой и ценообразованием на топливо в Дальневосточном федеральном округе. Об письме РТС рассказал глава союза Евгений Аркуша.

По его словам, если в целом по стране ситуация с обеспечением нефтепродуктов нормализуется после отмены карантинных мер, то в ДФО и, особенно, в Приморском крае, остается проблема диспаритета оптовых и розничных цен на бензин, когда стоимость топлива в опте находится на уровне розницы или даже выше.

"На Дальнем Востоке существует дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и практически половина объема, потребляемого топлива должна завозиться из других регионов России. Учитывая, что темпы роста тарифов на железнодорожные перевозки в последние годы существенно превышали соответствующие изменения розничных цен на топливо, оптовые цены на завозимое топливо оказываются объективно завышенными", - говорится в письме РТС.

На Дальнем Востоке работают два НПЗ - Комсомольский (входит в "Роснефть") и Хабаровский (принадлежит бизнесмену Эдуарду Худайнатову).

При этом Хабаровский НПЗ в настоящее время является единственным заводом, которому разрешено не продавать топливо на бирже. Отмечая это, РТС обращает внимание, что при этом в ДФО остро чувствуется спрос на нефтепродукты, реализуемые через биржу с Комсомольского НПЗ, "и получаемые в результате биржевых торгов рыночные цены, которые являются индикаторами для дальнейшего формирования мелкооптовых цен, становятся диспаритетными сложившимся в этом регионе розничным ценам".

"Относительно низкие розничные цены, формируемые доминирующими игроками на собственных сетях АЗС в ДФО, и высокие цены в оптовом сегменте по сравнению с Приволжским, Сибирским федеральными округами, по нашему мнению, должны явиться объектом пристального внимания антимонопольного органа", - считает РТС.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил президенту Владимиру Путину говорил о дефиците перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. "При общем объеме потребления порядка 6 млн т товарных нефтепродуктов два завода, которые там работают, в Комсомольске и в Хабаровске, могут обеспечить только порядка 3 млн т. Поэтому почти половина ввозится из других регионов, и формируется более высокая цена в этом регионе", - объяснял он.

По словам Сечина, "Роснефть" готова вернуться к проекту строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) при улучшении фискального режима, который стал бы еще одним заводом по производству нефтепродуктов и нефтехимии в ДФО.

РТС также напоминает, что для ДФО в 2019 году был предложен механизм так называемого "дальневосточного демпфера". "Однако на практике он так и не реализован, хотя средства для его выплаты, получаемые за счет специально созданной надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых на нефть, в госбюджет поступают", - подчеркивает отраслевой союз.

В феврале 2020 года на совещании у вице-премьера Юрия Борисова было принято решение субсидировать грузоперевозчикам затраты на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в направлении ДФО в размере 4000 рублей на тонну. Такая мера позволила был снизить стоимость нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Но до настоящего времени согласованная редакция проекта постановления правительства об утверждении правил предоставления указанной субсидии не принята, пишет РТС.

"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, для нормализации ситуации с ценообразованием в ДФО и в целях недопущения чрезмерного роста розничных цен на моторное топливо дать поручение о принятии мер по устранению существующего диспаритета оптовых и розничных цен, в том числе по ускорению реализации /принятого решения об использовании субсидиарного механизма снижения железнодорожных тарифов при перевозке моторного топлива до балансовых пунктов, расположенных на территории ДФО", - говорится в письме.

Власти Приморского края подготовили пакет предложений по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов Дальнего Востока, в ближайшее время они будут направлены в правительство. Сейчас документ представлен еще трем регионам Дальнего Востока, которые также намерены поддержать инициативу. Она заключается в принятии мер по фиксации объемов реализации Хабаровским и Комсомольским НПЗ моторного топлива через биржу на уровне, достаточном для стабилизации ценовой ситуации.

РТС в середине июля обращал внимание Мишустина на тяжелую ситуацию с ценообразованием, в которой оказались независимые АЗС. Кроме того, союз писал главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву с просьбой проанализировать проблему диспаритета оптовых и розничных цен на нефтепродукты в стране на предмет соответствия антимонопольному законодательству. По словам Аркуши, пока РТС не получил ответов на оба письма.