Источник узнал о переходе главы долгового департамента Минфина в ВЭБ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский покидает министерство и возвращается в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

В Минфине это сообщение не прокомментировали.

Вышковский - руководитель второго ключевого департамента Минфина, находившегося ранее в ведении Сергея Сторчака, который покинул должность после ухода Сторчака из министерства.

В июле из Минфина ушел руководитель департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев.