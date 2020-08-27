Рубль вечером продолжил дорожать к доллару и евро

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря усилению склонности инвесторов к риску после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Курс доллара США составил 75,02 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 35,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,71 руб./EUR1, подешевев на 52,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,26 копейки - до 81,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на начавшемся в четверг мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Пауэлл сказал в ходе выступления на симпозиуме, что новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды. По его словам, целевым уровнем ФРС будет "средняя инфляция в 2%". ФРС будет проводить комплексный анализ стратегии примерно каждые 5 лет, отметил глава ФРС.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале - на 31,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal - до 32,4%.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич, на торгах в четверг рубль демонстрирует коррекционный рост после снижения накануне. Вместе с рублем укрепляются и другие недавние "аутсайдеры" - турецкая лира и бразильский реал. "Отсутствие новых явных признаков эскалации геополитических рисков дало передышку рублевым активам - помимо укрепления рубля, доходности среднесрочных и "длинных" ОФЗ снижаются на 7 базисных пунктов. Кроме того, после достаточно сильного движения рынка с прошлой недели инвесторы, вероятно, решили частично сократить короткие позиции в рубле", - отмечает Грицкевич.

По его словам, внешние рынки продолжают рост после выступления главы ФРС Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле и публикации еженедельных данных по рынку труда США. "В частности, инвесторы с оптимизмом восприняли сокращение числа обращений за пособием по безработице, а также заявление Пауэлла о смягчении таргета по инфляции. Теперь американский центробанк будет добиваться инфляции "в среднем" 2%, т.е. будет допускать периоды превышения данного уровня", - говорит Грицкевич.

"Ожидаем, что до конца недели пара "доллар-рубль" останется в диапазоне 74,5-76 руб./$1. При этом говорить о сломе повышательной тенденции пары, на наш взгляд, пока преждевременно - повышенное внимание инвесторов к санкционным рискам, вероятно, останется, как минимум, до ноябрьских выборов в США", - полагает он.

Рубль почти не отреагировал на интервью Путина

В то же время рубль почти не отреагировал на интервью президента России Владимира Путина телеканалу ВГТРК, которое состоялось днем в четверг. Спад российской экономики в 2020 году может составить 5-6%, но пик проблем в российской экономике уже пройден, начинается восстановление, заявил глава РФ.

"Вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями этой эпидемии", - сказал президент, отметив, что падение мировой экономики может составить порядка 5% в 2020 году. "В районе 5-6%", - сказал он на вопрос про ожидаемый спад российской экономики.

"Мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что пиковая отметка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пройдена. Президент сообщил, что в сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса. "У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина (. . .) препарат будет готов в сентябре, и над ним работает известный институт "Вектор" в Новосибирске", - сказал Путин.

Кроме того, глава РФ коснулся ситуации в Белоруссии. Путин назвал очевидным существование внутриполитических проблем в Белоруссии, но выразил надежду на их решение исключительно мирными средствами.

"Все-таки в целом ситуация (в Белоруссии) сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, - а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь - что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - сказал Путин.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок несколько сократили темпы снижения вечером в четверг, трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана "Лаура" и его потенциальное воздействие на потребление топлива.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в четверг снизилась на 0,72% - до $45,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,41% - до $43,21 за баррель.

Ураган "Лаура"

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вечер среды было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, а также 60,94% газодобывающих мощностей. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

ЦБ РФ 24 и 25 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 августа на 30,25 копейки, до 75,2354 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,94 копейки, до 88,996 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 54,5 копейки по отношению к среде и составил 75,1245 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 56,07 копейки и составил 75,1173 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 730,906 млн, из которых $934,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 796,572 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 45,76 копейки, до 88,9055 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 61,61 копейки и составил 88,7518 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR632,585 млн, из которых EUR294,428 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR338,157 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК слегка повысились. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,4% и 4,43% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 4,5% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,67% годовых.