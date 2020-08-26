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Идущий на США ураган "Лора" усилился до четвертой категории из пяти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Лора", бушующий в Мексиканском заливе, усилился и достиг четвертой - предпоследней по опасности - категории. Об этом сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов в среду.

Отмечается, что теперь ураган представляет "чрезвычайную опасность".

Ожидается, что позже в среду стихийное бедствие достигнет южного побережья США. Власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек. Скорость порывов ветра в радиусе действия "Лоры" достигает 185 км/ч.

Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли порядка 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Мексиканский залив Лора США

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