Рябь в тихой гавани - дорожающее золото в поисках ликвидности и мобильности. Обзор

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас, в условиях полной неопределенности и экстремальной рыночной волатильности, ни одна отрасль не может быть полностью защищена от рисков и сбоев в поставках. Однако отечественная золотодобыча продолжает демонстрировать завидную устойчивость, чем выгодно выделяется на фоне других сегментов. Стимулирующие меры центробанков разных стран и традиционная популярность золота как защитного актива привлекают инвесторов и поддерживают цены на золото, а слабеющий рубль позволяет снижать издержки.

Тем не менее, представители рынка золота тоже встали в очередь за господдержкой. Правда, если у недропользователей сейчас самая злободневная сложность - это перевахтовки и поставки оборудования, эксперты обращают внимание на более глубокие проблемы с ликвидностью золота на российском рынке, которыми стоило заняться еще в "тучные времена".

И грянул гром

Ассоциации, лоббирующие интересы золотодобывающей отрасли, в частности Всемирный совет по золоту (WGC) и Союз золотопромышленников РФ, в течение последних нескольких лет много говорили о необходимости стимулировать потребительский спрос на драгметаллы в России, развивать биржевую торговлю, расширять рынки сбыта.

"Поддержание 100-процентной ликвидности золота в мире - это большая проблема, и мы еще несколько лет назад стали говорить, что 100-процентную ликвидность в России надо создавать, - рассказывает глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. - Например, мы предлагали отменить НДС на инвестиционное золото, что могло бы стимулировать инвестиции со стороны физлиц. Генеральные лицензии на экспорт для недропользователей, привлечение недропользователей в качестве участников биржевых торгов - это дало бы компаниям-производителям большую гибкость в продажах. Но, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. До тех пор, пока половину произведенного в стране золота выкупал ЦБ, на многие проблемы закрывали глаза".

И вот ЦБ РФ, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, заявил, что с апреля приостанавливает закупки.

Нельзя сказать, что это решение ЦБ стало для рынка полной неожиданностью. "Поскольку сейчас запасы золота составляют около 20% от общих резервов (ЦБ - ИФ), а цена на золото в настоящее время высока, а общие резервы России сократились, неудивительно, что закупки были приостановлены", - заявил директор по взаимодействию с членами совета и рынками WGC Джон Маллиган, выступая на онлайн-конференции "Влияние COVID-19 на российскую золотодобывающую отрасль".

ЦБ уже посылал рынку несколько сигналов о том, что сворачивает закупки, отмечает Маллиган. Банк России значительно замедлил темпы покупки золота - с 274 тонн в 2018 году до 158 тонн в 2019 году, а также с мая прошлого года ввел для себя скидку на закупочную цену.

"По драматическому стечению обстоятельств", как выразился директор по развитию бизнеса "Института геотехнологий" Михаил Лесков, решение ЦБ остановить закупки золота совпало по времени с началом карантина.

Не летят туда сегодня самолеты

С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, иностранные авиакомпании также ограничили или прекратили регулярные пассажирские рейсы в РФ. Оказалось, что для коммерческих банков это препятствие для экспорта золота, потому что физические поставки обычно осуществляются регулярными пассажирскими авиарейсами в багажных отсеках. В результате золото, которое банкиры купили у недропользователей, но не могут отправить за границу, оседает у них в хранилищах.

"Для банков это действительно стало проблемой, особенно для тех, кто накопил объемы для продажи ЦБ, а ЦБ полностью прекратил закупки, - рассказывает сотрудник одного из банков-участников рынка драгметаллов. - Спецперевозчикам, которые в процессе экспорта драгметаллов выполняют функции таможенных представителей, страхуют и обеспечивают безопасность груза, удается отправлять слитки отдельными рейсами, но регулярности нет. Поэтому банки попросили различные ведомства помочь в организации еженедельного авиасообщения, хотя бы в Великобританию". Лондон наряду с Цюрихом, Дубаем и Пекином является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.

Банки в лице Национальной финансовой ассоциации (НФА) попросили Минтранс, в частности, разрешить чартерные авиаперевозки ценных грузов частными или грузовыми бортами. В Минтрансе судьбу запроса не прокомментировали.

Ограничений для транспортировки золота за рубеж нет, считают в группе "Волга-Днепр", которая объединяет одноименную грузовую авиакомпанию, а также AirBridgeCargo и "Атран". "Все разрешительные документы - ответственность грузоотправителя и/или грузополучателя. Также мы проводим дополнительные проверки с точки зрения санкционных рисков", - рассказали в компании.

Пока полной загрузки такого типа груза в группе "Волга-Днепр" не случалось. Но с точки зрения экспертной оценки, ориентировочно транспортировка такого груза может стоить $2-20 за кг в зависимости от веса груза и типа воздушного судна, прикинули в компании.

В очередь за поддержкой

Параллельно НФА обратилась за поддержкой в ЦБ и Минфин.

ЦБ она попросила возобновить закупки золота через биржевые инструменты, а также восстановить механизм рефинансирования кредитов под золото.

Источник, знакомый с позицией ЦБ, рассказал "Интерфаксу", что, поскольку возможность экспорта все же сохраняется, Банк Росси не видит необходимости срочно что-то предпринимать. Но есть распоряжение следить за ситуацией и, если что-то поменяется, начать с возможности свопов на бирже и рассмотреть другие варианты поддержки.

"Я не готова сказать, что экспорт фактически закрыт. Да, есть сложности, да, нам банки говорят о том, что из-за транспортных, логистических проблем тяжелее вывозить золото, но некоторые, тем не менее, пока экспорт продолжают, но проблемы с этим возникают", - подтвердила официально глава Банка России Эльвира Набиуллина. Тем не менее, отметила она, ЦБ РФ исходит из того, что это временное явление.

Минфин НФА попросила увеличить закупки золота в Госфонд. С аналогичной просьбой к ведомству от лица недропользователей обратился Союз золотопромышленников РФ.

Примечательно, что буквально в конце марта Госдума приняла закон, который наделяет правительство правом в 2020 году увеличить сумму реализации драгметаллов и камней из Госфонда по сравнению с той, что заложена в бюджет, причем без внесения поправок в закон о бюджете. И, как говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев, скорее всего, продавать в 2020 году Гохран будет золото.

С другой стороны, очевидно, не без участия лоббистов от золотодобычи, сдвинулась с мертвой точки инициатива с предоставлением золотодобывающим компаниям и аффинажным заводам генеральных лицензий на экспорт аффинированных драгметаллов. Сейчас золотодобытчики могут экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязываются к конкретному контракту. Генеральные лицензии уравняют их в экспортных правах с банками. "Полюс" и Polymetal сообщили, что обсуждают с несколькими иностранными контрагентами потенциальные поставки золота.

"Даже если у компаний прямо сейчас появится возможность получать генеральные лицензии, надо обкатать механизм, быстро он не заработает. Генеральные лицензии, привлечение недропользователей на биржу - все это инициативы, которые работают на длинную перспективу, и, если они не заработали в тучные годы, вопрос, как они заработают сейчас. Лично я слежу за глубинными тенденциями на рынке, за тектоникой. Я вижу, что в результате этого кризиса на рынке может сложиться совершенно новая конфигурация", - говорит Сергей Кашуба.

С больной головы на здоровую

На продажах золотодобывающих компаний ни решение ЦБ прекратить закупки, ни ограничения авиаперевозок пока никак не сказались. Недропользователи традиционно продают золото коммерческим банкам по длинным контрактам, а уже банки отправляют его на экспорт или продают ЦБ.

"Мы продаем наше золото, исторически всегда продавали, коммерческим банкам, мы никогда не экспортировали его. Коммерческие банки покупают золото, поставляемое с аффинажных заводов, и платят нам по лондонскому фиксингу, то есть международную цену, - рассказывает глава Highland Gold Денис Александров. - Пока коммерческие банки продолжают покупать у нас золото в РФ и наполнять свои хранилища. В нашем диалоге с коммерческими банками, которым мы продаем золото, мы не слышим посыла, что они хотят сократить закупки. У нас нет никаких проблем с продажей золота, а также никаких проблем с продажами свинцового и цинкового концентрата в Казахстан и Китай. Там заводы продолжают перерабатывать наши концентраты". Кстати, Highland Gold - первый недропользователь-участник торгов драгметаллами на Московской бирже.

"В настоящее время Polymetal не испытывает сложностей со сбытом продукции. Спрос со стороны наших крупнейших покупателей, коммерческих банков, остается стабильным. И мы не исключаем, что он продолжит расти на фоне все более усиливающейся глобальной экономической неопределенности", - говорят в компании.

Однако, по мнению аналитиков Альфа-банка, например, закупки золота у производителей могут снизиться уже в III квартале. "В ситуации нарушенных пассажирских авиаперевозок, которые использовались для транспортировки золота, банки вынуждены либо прибегать к более дорогим грузоперевозкам, либо сокращать объем покупок у производителя. С учетом контрактной особенности ведения бизнеса, закупки золота у производителей могут снизиться уже в III квартале. Это повышает риски увеличения запасов и объема оборотного капитала в краткосрочной перспективе, на горизонте III квартала", - говорят в Альфа-банке.

При этом в случае введения генеральных лицензий на экспорт золота для золотодобытчиков ликвидность золота в условиях отсутствия логистических проблем повышается. "Напомним, на рынке есть дефицит физического золота, что подтверждает динамика цен. 36% производств было приостановлено в конце марта ввиду карантинных мер. Это означает расширение дефицита золота на примерно 80 тонн за две недели. Продление локдаунов, которое не поддается прогнозированию, является определяющим фактором в аккумулировании запасов у производителей", - отмечают в Альфа-банке.

Добываем на Луне

Пока же для добывающих и разведочных компаний самая большая сложность - с логистикой персонала и оборудования.

"Наш "Институт геотехнологий" непосредственно работает в полях, как говорится. Так вот мы сидим по домам, а не в полях сейчас вследствие того, что карантин и ограничения с переездами и перевозками", - говорит Михаил Лесков. Особенно критично это для компаний, у которых наблюдается сезонность (россыпников и тех, кто применяет для рудного золота не круглогодичные технологии, например, кучное выщелачивание). "Проблематично для целого ряда компаний" становится завезти на площадки персонал, материалы, подрядчиков, отмечает Лесков.

Крупные золотодобытчики отмечают несколько потенциальных "болевых точек", связанных с COVID-19.

Во-первых, риск распространения коронавируса на предприятиях. Компании принимают разнообразные меры для выявления заболевания, предупреждения проникновения болезни в коллективы, изоляции возможных носителей. Highland Gold, например, видит возможность снимать этот риск перевахтовкой через карантин или 100%-ным тестированием всех приезжающих. Как выразился Александров, "бизнес в формате "добываем на Луне". В долгосрочной перспективе это предпосылка для максимальной автоматизации процессов.

Во-вторых, возможные затруднения в цепочке поставок. "На этот риск еще в самом начале пандемии мы отреагировали созданием запасов для бесперебойной работы и увеличением страховых запасов по ключевым позициям. Кроме того, спокойствия добавляет стремительное и почти полное восстановление производства в Китае, а также стабильные отгрузки оттуда", - рассказывают в Polymetal.

Highland Gold еще в декабре, наблюдая ситуацию в КНР, перешла от китайских поставщиков химии и реагентов к российским и сейчас перебоев в поставках не видит. Но есть проблемы с поставкой оборудования. "Мы видим, что те или иные производственные компании, как в России, так и за рубежом, уже нам отодвигают сроки поставки, пока не критично, но на это мы влиять никак не можем, - поделился Александров. - Есть риск, что сроки запусков проектов "поплывут".

Polymetal также отмечает риск ограничения экспортных поставок продукции. "Пока для Polymetal он носит теоретический характер, однако государство предпринимает попытки минимизировать и его. Эффективным ответом здесь может стать обсуждаемое сейчас предоставление генеральных лицензий золотодобытчикам, что расширило бы их экспортные возможности и снизило зависимость от ЦБ. Здесь мы также работаем на перспективу и уже ведем предварительные переговоры с несколькими потенциальными покупателями", - заявили в компании.