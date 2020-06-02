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Highland Gold продаст золотодобытчику Kinross проект на Чукотке за $15 млн и роялти

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Highland Gold Mining (HGM) продает Кайэнмываамскую площадь на Чукотке, которая досталась ему в конце 2018 года в рамках сделки по покупке рудника Валунистый у структур Романа Абрамовича и его партнеров.

Как сообщает Highland Gold, компании получит за Кайэнмываамскую площадь $15 млн денежными средствами в 2 транша, а также роялти 2% с проданного золота, если объемы производства на участке превысят 500 тысяч унций в течение 30 лет.

Покупателем участка будет канадская компания Kinross Gold, сообщил "Интерфаксу" Станислав Бородюк, вице-президент, глава московского представительства Kinross.

Кайэнмываамская площадь расположена примерно в 130 км от Купола - действующего рудника Kinross. Расстояние до активов Highland Gold - Валунистого и Кекуры - не дает возможностей для синергии, говорится в сообщении HGM.

Highland Gold Mining

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