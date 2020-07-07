Давид Давидович продал 0,5% акций Highland Gold стоимостью около $5 млн

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Партнер Романа Абрамовича Давид Давидович в начале июля продал 0,5% акций золотодобытчика Highland Gold Mining (HGM).

Как следует из сообщения компании, доля Давидовича в Highland Gold сократилась до 2,68%.

Рыночная цена 0,5% HGM, исходя из последней цены закрытия торгов в Лондоне, составляет 4,1 млн фунтов стерлингов (около $5,2 млн).

Накануне сделки суммарная доля основной группы акционеров Highland Gold - Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и дружественных им структур - составляла 43,77%. Из сообщения нельзя сделать вывод, продал ли Давидович 0,5% акций одному из партнеров или третьей стороне. Если покупателем была третья сторона, доля основной группы акционеров могла сократиться до 43,27%.

Highland Gold - компания, зарегистрированная в Великобритании и добывающая золото в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.