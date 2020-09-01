Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.

По его словам, белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

Ему известно, что на этой неделе вопрос о рефинансировании госдолга Минска "будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран".

"Вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России весьма велика с учетом политического уровня, на котором вопрос обсуждается, - сказал собеседник агентства. - Именно сейчас самое подходящее время для обсуждения вопроса рефинансирования, так как сейчас верстается федеральный бюджет РФ".

Он считает, что для Минска оптимальным сроком получения от России средств для рефинансирования госдолга "является январь-февраль 2021 года". В этом случае белорусская сторона, "не испытывала бы каких-либо проблем с исполнением внешних обязательств, как минимум, в течение первого полугодия", - добавил он.

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - отметил он.

В тот же день он заявил о попытках "внутренних негодяев" дестабилизировать валютный рынок Белоруссии и пообещал удержать курс рубля.